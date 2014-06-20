فارس كرم لــ “اليقظة”: لست “مشكلجياً” لكن لن أكون “نعجة” أمام من يهاجمني

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وصف النجم اللبناني “فارس كرم” وسائل التواصل الاجتماعي بــ “الكذبة الكبيرة”، مشيراً إلى أنه مضطر للتعامل من خلالها بعد أن صارت من أولويات الإنسان إلى درجة أن واجب العزاء بات يقدم عبر الفيسبوك أو تويتر وهذا ما يزعجه.

وكشف “فارس” خلال الندوة الصحفية التي نظمت على هامش حفله بمهرجان موازين إيقاعات العالم (المغرب)، أن أغنية “بلا حب بلا بطيخ” حققت نجاحاً كبيراً بالرغم من الانتقادات التي وجهت لها، وقال:” أعرف حجم الانتقادات التي طالت الأغنية كما لمست حجم النجاح الذي حققته إلى درجة أصبح العديد من الفنانين يؤدونها في حفلاتهم”، وأردف “فارس” أن سر نجاحه وتألقه يكمن في اعتماده على العناوين الجريئة بأغانيه، مستحضراً أغنية “التنورة” و”نسونجي” وغيرهما وهي أغاني حققت نجاحات كبيرة بالرغم من جرأة عناوينها.

وعن حياته الخاصة، اعترف النجم اللبناني بأنه كثير الصدمات عاطفياً، وقال: “كلما حبيت حدا يطلع ما بيستاهل”، مشيراً إلى أنه يتمنى الاستقرار وبناء أسرة لكن لم يجد بعد الشريكة المناسبة.

وفي رده على سؤال لــ “اليقظة” حول تعدد مشاكله مع بعض الفنانين أمثال “حلمي بكر” و”رامي عياش”، قال: “بالحياة عدد الأصدقاء معدود على رؤوس الأصابع فما بالك بأشخاص من نفس المجال”، وواصل جوابه: “لم أكن يوماً مشكلجياً ولن أكن نعجة أمام من يهاجمني، كنت في السابق حريصاً على عدم الرد على أي فنان ينتقدني لكن عندما بات الأمر يتكرر ووصل حد الاستفزاز قررت الرد ووضع حد لتلك الهجومات التي تطالني.”

وكان “فارس كرم” قد أحيا حفلاً كبيراً ضمن فعاليات الدورة الــ 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، توجه إليه عدد كبير من عشاق الدبكة اللبنانية، حيث استمتع الآلاف بأغاني “ختيار عالعكازة”، “منمنم”، “نسونجي”، “بلا حب بلا بطيخ”، “تنورة”…