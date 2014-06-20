فارس كرم ال”منمنم” يحقق نسب مشاهدة قياسية على اليوتيوب

شارك

يعكف الفنان اللبناني فارس كرم على وضع آخر اللمسات على ألبومه الجديد من أجل إطلاقه في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة، ويحضر من أجل المشاركة في إحياء سهرة ليلة يوم 16 مايو الجاري على مسرح النهضة في إطار تواجده ضمن فعاليات مهرجان موازين 2017 التي سوف تحتضنها مدينة الرباط العاصمة المغربية.

فمازال المطرب اللبناني المتألق فارس كرم يواصل النجاح الكبير، بفضل أغنيته الجديدة”منمنم” بالنظر إلى ما حققته من نسب مشاهدة قياسية على موقع اليوتيوب، وكذلك على تطبيق أنغامي، حتى أنه وقع عليها الاختيار لتتواجد ضمن برامج سباق الأغاني، وقال عنها النقاد بأنها سوف تكون من دون منازع أغنية صيف 2017 بامتياز، علماً أن هذه الأغنية من كلمات أريج ضو و من تلحين سليم سلامة، ووزعها طوني سابا وأنتجتها شركة روتانا، وينوي الفنان فارس كرم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسن غدار خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن مازال لم يتم اختيار أماكن التصوير.

وبخصوص آخر أخبار هذا النجم، أنه قام بإحياء سلسلة من الحفلات من خلال جولته التي قادته إلى أستراليا، وبالتحديد في مدينة سيدني، وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى القول أن هذه الحفلات كانت “sold out”، أي بيعت كل تذاكرها حيث حرص على إمتاع الجالية العربية واللبنانية، بأجمل ما غنى ولم يبخل على جمهوره بتأدية الأغاني التي يشتهر بها، ونذكر من بينها أغنية “تقبرني” وكذلك أغنية “بلا حب وبلا بطيخ” و “ختيار عالعكازة” و”عم تطلع بالنسوان”، ولا ننسى أغنيته الجديدة الناجحة التي تحمل عنوان “منمنم”..والتي مازالت تكتسح في سباق الأغاني.