سرٌّ يُكشف للمرة الأولى عن وفاة فريد الأطرش

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سهرة مميزة جداً عن باقي السهرات، حملت عنوان “فريد الأطرش في البال”، إستضافت فيها المذيعة ريتا حرب عبر البرنامج اليومي “ليالي رمضان” الذي تقدمه من خلال شاشة قناة اليوم من شبكة “أو أس إن”، الكاتب د. جمال فياض والمذيعة والمخرجة السورية مزنة الأطرش، والمطرب الفنان وسام دمج والمطربة كريستيل عيد. وقد كان الموضوع الأساسي للحلقة، هو سيرة الموسيقار الراحل فريد الأطرش وأعماله وإرثه الموسيقي الكبير.

وقد كشف الكاتب فياض عن سرّ كبير لم يكن يعرفه أحد من قبل، عندما قال “فريد الأطرش لم يمت كما قيل بنوبة قلبية في مستشفى الحايك، بل توفي في منزله في اليرزه، ويفيد أحد رجال الشرطة الذين عاينوا المكان، أنهم ذهبوا لمعاينة المكان بعد تبلغهم بوفاة الموسيقار، فذهبوا ووجدوا غرفته بحالة فوضى عارمة وكأنَّ معركة حصلت فيها، ووجدوا جثة فريد ملقاة على السرير بشكل غير سويّ. مما يوحي بأن معركة أو حالة غضب شديد أصابته قبل وفاته، وبدا أنه حطم كل أثاث الغرفة قبل أن تقتله نوبة القلب التي أصابت قلبه المتعب. لتنقله سيارة الإسعاف بعد وفاته الى المستشفى الذي قيل أنه توفي فيه”.

وهذا الأمر، حسب فياض، كشفه شرطي متقاعد، عاين المكان أيام خدمته العسكرية. كما تحدّث فياض عن فن فريد الأطرش وموسيقاه، وخلافه مع عبد الحليم حافظ، وهو ما اعتبره خطأ كبير من فريد، لأنه تنازل عن مكانته كموسيقار ندّ لموسيقار مثله هو محمد عبد الوهاب، لينشغل بخلاف ويتحوّل إلى ندّ للمطرب عبد الحليم حافظ.

من جهة أخرى، تحدّثت الزميلة والمخرجة مزنة الأطرش عن سيرة آل الأطرش وخصوصاً أسرة الأمير فهد الأطرش والد فريد وأسمهان. وكيف تعرّضوا للتهديد أيام مقاومة الإنتداب الفرنسي على سورية ولبنان. وأشارت لأسباب رحيل الأسرة إلى لبنان ثم فلسطين ثم استقرارها في مصر. وروت الكثير من الحكايات المثيرة، عن تاريخ جبل العرب وسيرة آل الأطرش فيه.

الفنان وسام دمج قدّم مجموعة من أغاني فريد الأطرش بمصاحبة فرقة المايسترو إيلي العليا. وقدّم أغنية “هلّت ليالي” التي غناها فريد الأطرش لشهر رمصان من كلمات الشاعر الراحل بيرم التونسي. ومجموعة من الأغاني اللبنانية التي لحنها وغناها فريد الأطرش بنفسه.

أما المطربة كريستيل عيد، فقد غنّت بعض الأغاني الشهيرة لفريد الأطرش، منها ما غناها بنفسه، ومنها ما غنته صباح.

ريتا حرب أدارت الحوار بحرفية وذكاء، في “ليالي رمضان” الذي تعرضه قناة “اليوم” من باقة ألفا “أو أس إن” كل مساء طيلة شهر رمضان. ومن إعداد وسام شاهين وعلي بزيع وجوليانا بحمد وإخراج جورج حداد وبإشراف عام من نيكولا صبّاغه.