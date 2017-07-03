عاجل: وحش الشاشة فريد شوقي يظهر في حفل تخرج حفيدته!

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هذا العنوان ليس فقط للإثارة أو لفت الانتباه، بل يعبّر عن مضمون هذا الموضوع.

نعم، هذا ما كتبته الفنانة رانية كريمة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، ونشرت على حسابها في موقع فايسبوك صورة مع أختها في أثناء حفل تخرج ابنتها فريدة، وفي خلفية الصورة ظهر رجل شديد الشبه بوالدها الراحل الفنان فريد شوقي، والغريب أنه لم يظهر في صور أُخرى، وتعتقد رانية أنها إشارة من الله عز وجل إلى أن والدها يشعر بها وروحه تشاركها فرحة عمرها بتخرّج ابنتها، وأضافت أن والدتها هي من لفت انتباهها إلى الصورة، فدمعت عيناها واقشعر جسمها.

ومنذ ساعات نشرت رانية الصورة مرفقة بالمنشور التالي:

(الصورة دي يوم Graduation تخرج فريدة بنتي من المدرسة بصوا علي الراجل اللي في الخلفيه شبه ابويا اوي زي ما يكون هو و ماظهرش في ولا صورة تانية الا الصورة دي سبحان الله زي مايكون ربنا عايز يقولي ابوكي حاسيس بيكي و روحه بتشاركك فرحة عمرك و تخرج حفيدته اللي ماشفهاش.. امي اللي لفتت نظري اول ماشفت الصورة عيني دمعت و جسمي قشعر).