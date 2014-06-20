ما بين قميص النقاشين والكعب العالي للرجال تتواصل غرائب وجنون الموضة

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أيمن الرفاعي

لا يتوقف جنون الموضة عند حد معين سواء الأزياء الخاصة بالرجال أو النساء. فقد صدمنا جميعا بموضة الملابس القديمة والمقطعة لكن الصدمة الأكبر سوف تباغتنا عبر السطور التالية فقد وصل الجنون إلى ذروته.

فأحدث تقاليع الموضة بالنسبة للرجال” قميص النقاشين” حيث تم طرح هذا القميص بالسوق المصري بمبلغ 650 جنيه مما أثارسخرية رواد التواصل الإجتماعي ويكتسب القميص اسمه بسبب ألوان الطلاء التي تلطخه مما يشبه قميص عمال النقاشة.

إلا أن الجنون لم يتوقف عند هذه المحطة فقد تم طرح تيشرت للبنات مقرف للغاية حيث يحمل تصميم شعر الصدر ومن الواضح أن هذا الموديل جاء مرفوضا تماما.

ومن التصاميم التي أثارت دهشة الجمهور أيضا جاء موديل فستان مستخدما فرو الخروف ويبدو أن أصحاب هذه الفكرة يستغلون فرصة عيد الأضحى للترويج للموديل. عجائب وغرائب لا تنتهي ولا يمل القائمون على الموضة من تقديم الأفكار الغريبة وآخرها حقيبة المرأة بيد بشرية في مظهر مقزز ترفضه العين والذوق العام أيضا.

الأدهى من ذلك كله موضة أحذية الكعب العالي للرجال بألوان براقة مثل الفوشيا وهذا ما أطلقته واحدة من أشهر دور الأزياء في العالم.

اما الموضة التي أراها أنا أكثر غرابة فهي ما أطلقته دار دولشي أن جابانا الإيطالية وهم موضة الكابلز. حيث تم طرح مجموعة من الأزياء التي ترتديها النساء ومثلها للرجال.

التصميم نفسه يكون مثلا على البلوزة بالنسبة للمرأة وعلى التيشيرت بالنسبة للرجل وبذلك يمشي الرجل إلى جانب المرأة بأزياء متشابهة تماما.

ومن الإسم “الكابلز” فقد أطلقت الدار هذه الموضة للزوج وزوجته أو الأخ وأخته وكذلك للفتاة المخطوبة وخطيبها. حقا إنه عالم مجنون.

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