عارضات أزياء يفشين أسرار رشاقتهن

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لابد أنك تتساءلين عزيزتي المرأة ماذا تفعل عارضات الأزياء عادة للحفاظ على رشاقتهن وجاذبيتهن؟ ونعتقد أن أفضل من يجيبك عن هذا السؤال العارضات أنفسهن. تابعي ماذا يقلن

إحدى العارضات تقول أن عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون ممتازة وطبيعية لديها، ما يجعلها ليست بحاجة إلى حساب السعرات الحرارية. مع هذا فهي تحرص على رفع معدل الأيض لديها بممارسة رياضات الجري ولعب كرة السلة وغيرهما.كل عارضة تعلم أن أفضل وسيلة لتحسين الأيض زيادة الكتلة العضلية، وبهذه الطريقة يمكنك زيادة حرق السعرات الحرارية حتى في أوقات الراحة.

عارضة أخرى تحب توفير الدعم لصحتها بمقوي الصبار كل يوم، كما أنها تحب تمارين التنفس بعمق للحفاظ على توازن جسدها وتقوية عملية الأيض. الوجبات التي تتناولها العارضة صحية وخفيفة في نفس الوقت، وعندما تشعر بالجوع تتناول المكسرات النيئة أو الفاكهة كوجبة خفيفة.

عارضة ثالثة تمكنت في بداية عهدها بهذا العمل من إنقاص نحو 10 كجم من وزنها بتقليل تناول الشوكولاتة والبطاطس الشيبس والوجبات السريعة عالية السعرات الحرارية.

ولتجنب إغراء الاتجاه لتناول ما يؤذي صحتها ورشاقتها تحرص العارضة على عدم جعل بيتها يخلو من الوجبات الخفيفة الصحية، وكذلك شرب المياه النقية والقليل جداً من عصير الفاكهة لتقليل السعرات الحرارية.

عارضة أخرى تحافظ على رفع معدل الأيض لديها بتوليفة من الغذاء والتمارين الرياضية، إنها تضيف مسحوق الفلفل الحار للطعام والوجبات الخفيفة لزيادة حرارة جسمها ومساعدته في حرق الدهون بشكل أسرع، كما أنها منتظمة في الذهاب إلى الجيم حيث تمارس رفع الأثقال لزيادة كتلة عضلاتها. تذكري أن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون بنسبة 90٪.

تقول عارضة أنها تعتبر نباتية ملتزمة تحصل على كل مضادات الأكسدة التي تحتاج إليها من نظام غذائي بالفاكهة والخضراوات. إنها تحافظ على نعومة بشرتها وصفائها ونضارتها بأكل تشكيلة من الفواكه بين الوجبات، بدلا من الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية. كما أنها تضم أغذية أخرى كالأفوكادو والأرز الأسمر إلى وجباتها لمزيد من جمال وجاذبية البشرة.