أزياء

احصلي على إطلالة “الفاشينيستا” بسهرات رمضان

by ريما لمع
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إطلالة الفاشينيستا بسهرات رمضان

ترغب كل امرأة عصرية في الظهور بمظهر متألق مثل الفاشينيستا في سهرات شهر رمضان ومناسباته المختلفة.

وفي خلال عروض الأزياء التي قدمت على منصة العروض أثناء فعاليات “أسبوع الموضة العربي” لموسم خريف وشتاء 2017 المقبل، والذي جرى أخيراً في مدينة دبي، ظهرت بعض التصاميم التي تليق بالمرأة الشرقية والتي تلبي إحتياجاتها لتكون أنيقة في مختلف الأوقات.

“اليقظة” اختارت لك بعض التصاميم المحتشمة من تشكيلة دار “إنجي باريس”، المصنوعة من أقمشة الحرير، أو الكريب مع الأورغنزا، أو الأقمشة المقصّبة اللامعة، لتكوني سبّاقة في ارتدائها وتحصلي على إطلالة فاشينيستا خلال شهر رمضان المبارك.

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