أطفال الفقراء الأكثر سمنة

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أشارت دراسة أروبية، أن الأطفال من الأسر الفقيرة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وذلك بناءً على متابعة آلاف الأطفال في ثمانية من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية عن أن مستويات البدانة تفاوتت على نطاق واسع بين 16 ألف طفل خضعوا للدراسة في ثمانية بلدان أوروبية، فتبين أن هناك 40% يعانون من زيادة الوزن في جنوبي إيطاليا مقارنة بنحو 10% في بلجيكا.

وصرح فولفجانج آرينز، الباحث في معهد “لايبنتز” لأبحاث الوقاية ودراسة الأوبئة، “من المهم أن يتم الاضطلاع بجهود إضافية لاستهداف الحالات الأكثر سوءاً بسياسات تهدف إلى منحهم الدعم الذي يحتاجون إليه ولفت نظرهم عن الأطعمة غير الصحية التي يعلن عنها”.