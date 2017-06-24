النجم فايز السعيد يصوّر أغنيته الجديدة في لندن بأجواء طريفة

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عمل المخرج بسام الترك على تصوير فيديو كليب أغنية “ما تغير شي” للفنان فايز السعيد في أجواء لندنية. الأغنيـة من كلمات محمد سعيد الظنحاني وألحـان فايز السعيد وتـوزيع زيد نديم، ومدير تصوير سمير كرم ومونتاج همام غزال ومدير انتاج طوني باقي. وقد تمَّ تسجيل الأغنية باستديوهات فايز السعيد ساوند، وهي من إنتاج روتانا.

تمَّ تصوير الكليب في العاصمة البريطانية لندن لمدة يومين بأشهر المعالم السياحية بالمدينة. وتدور أحداث الكليب حول شاب يزور بعض الأماكن التي كان يلتقي بها حبيبته، ويتذكرها بحنين واشتياق بعد أن أجبر والد الفتاة على مغادرة المدينة لإبعادها عن حبيبها. بيد أنَّ هذا الأخير لم يتمكن من منعها من السفر.

ومن الأجواء المرحة التي حدثت في الفيديو كليب مشهد “الأيس كريم” وساندويتش “الهوت دوغ”، حيث ان تلك المشاهد أعيد تصويرها عدة مرات، وفي كل مرة كان المخرج يجلب “الأيس كريم” وساندويتش “الهوت دوغ” من جديد، لأنَّ فايز والممثلة قد استهلكوها في المشهد السابق.

وقد عبّر المخرج بسام الترك عن سعادته لتعامله لأكثر من مرة مع سفيرالألحان فايز السعيد، وهذا دليل على النجاح المتكرر بين السعيد والترك. وأكدَّ عن اعتزازه بالعمل مع فايز السعيد كونه يزوده وفريق العمل بالطاقة الإيجابية ولحرص الفنان فايز السعيد الشديد على إتمام العمل على أكمل وجه، وهذا من أبرز أسباب نجاح الأعمال التي جمعت بينهما.