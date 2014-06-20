الأم المثالية الأولى فايقة عبد اللطيف العيسى……حفل تكريم للأمهات المثاليات في العام 2017

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أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الشيخة فريحة الأحمد أن جائزة الأم المثالية حققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات من أبرزها نشر التوعية الأسرية وبث روح المواطنة في النفوس ونبذ العنف.

جاء هذا ضمن تصريح صحافي لها عقب الاحتفال الذي أقيم على مسرح الدسمة بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات للعام 2017، مضيفة أن نجاح الجائزة التي تنظمها الجمعية منذ 12 عاماً بسواعد كويتية متخصصة في العديد من المجالات جاء نتيجة لجهود تطوعية دؤوبة لفريق العمل مع العديد من المؤسسات والجهات المعنية، معربة عن فخرها واعتزازها بتكريم كوكبة من الأمهات المثاليات الكويتيات والخليجيات والعربيات لما قدمته كل أم من أجل رفعة شأن بلدها وما كرسته من جهود مضنية لتربية الأبناء لتخرج أجيالاً وكوادر قادرة على البذل والعطاء وتساهم في رقي المجتمع وتطوره.

وقالت الشيخة فريحة الأحمد: انطلاقاً من قول الحق سبحانه وتعالى (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين) كانت تلك الجائزة التي خصصت لتكريم الأمهات المثاليات اللواتي بذلن الغالي والنفيس لتربية جيل صالح يحمل رسالة فخر واعتزاز لوطنه، مشيرة إلى أن الصالحين لا يبخلون بكل جهد يقدمونه لوطنهم حاملين لواء العلم والمعرفة لخدمة الآخرين وإعلاء راية الكويت خفاقة في المحافل العربية والدولية هدفهم في الحياة التضحية لأجل الوطن بكل ما يملكون لتبقى الكويت شامخة أبية.

وذكرت أن الجمعية الكويتية للأسرة المثالية قدمت منذ نشأتها العديد من الأنشطة الاجتماعية والمؤتمرات لخدمة الأسرة ليظل المجتمع متماسكاً محافظاً على هويته ومازلنا نعمل لرفعة بلدنا الحبيب متوكلين على الله بدعم مستمر من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة والشعب الوفي سائلين المولى الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا الكويت.

وعقب انتهاء الحفل تم الإعلان عن الفائزات باللقب وتكريمهن وكانت جائزة الأم المثالية الكويتية الأولى من نصيب فايقة يوسف عبد اللطيف العيسى والثانية لنورة ناصر المبارك والثالثة لدليل الراشد والرابعة لشميم محمد أمين توفيقي.

وحصلت على لقب الأم المثالية الوافدة خديجة محمد جيمي من المغرب أما الحاصلة على لقب الأم المثالية العربية فهي آمنة علي محمد العمري من المملكة الأردنية، والحاصلة على لقب الأم المثالية الخليجية نورة علي جابر من دولة قطر وسارة على حاجي محمد من الامارات العربية.