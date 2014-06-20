هل فيروز فعلا في حالة صحية حرجة

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فضيلة بودريش

روجت أخبار عارية من الصحة عن تدهور الحالة الصحية للمطربة العربية واللبنانية الكبيرة “فيروز”، بعد أن أقدم حساب مزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي أنه للفنان اللبناني زياد الرحباني على نشر خبر خاطئ ليس له أي أساس من الصحة، مفاده أن المطربة القديرة فيروز نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى في حالة جد حرجة.

نفت المخرجة ريما الرحباني في نشرية خاصة، كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون الفنانة فيروز تتمتع بصحة جيدة ولم تتعرض لأي وعكة صحية، و دعت جميع المعجبين عدم تصديق أي خبر لم ينشر عبر صفحات المطربة أو صفحة عاصي الرحباني وكذا ريما الرحباني الرسمية على موقع “الفايس بوك”. يذكر أن زياد الرحباني لا يملك أي صفحة رسمية عبر مواقع التواصل.

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