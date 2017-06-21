اليوم، تضع فيروز الإبداع على الحروف!

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على الرغم من البشاعة والسواد والقتل والإجرام… ما زال للجمال والإبداع ” “مطارح ” ولو كانت نادرة أو قليلة، وفيروز التي زرع فينا صوتها الملائكي محبة وطهراً وبراءة وجمالاً وروعة وبساطة السهل الممتنع… التي تربينا وكبرنا على وقع أغنياتها ورافقتنا في أفراحنا وأتراحنا وفي انكساراتنا وانتصاراتنا، هي أيقونة وطنية وقومية، لن يستطيع أحد تشويه جمالها وملائكيتها. كلّ أغنية شدا بها صوتها وكلّ كلمة كتبها ولحنها المبدعان عاصي ومنصور الرحباني، تعيش في الذاكرة زاد جمال وحب وإبداع، ننهل منه في صباحاتنا ومساءاتنا.

فيروز يا رفيقة طفولتنا وكلّ مراحل حياتنا كم اشتقنا إليكِ، إلى جديدك الذي فاجأتنا به وننتظره بفارغ الصبر. تعبنا وقرفنا من الابتذال، ونتساءل: “كيف لهم عين يغنوا بوجودك؟”

ينتظر اللبنانيون ومحبّو السيدة فيروز اليوم أغنيتها الجديدة التي بشّرتنا بطرحها ابنتها ريما وصفحة سفيرتنا إلى النجوم ونشرت مقطعاً قصيراً منها، على أن تُطرح اليوم كاملةً، وأرفقت المقطع بخبر صدور أغنية منفردة، بعنوان “لمين”، تحية منها في ذكرى رحيل رفيق دربها وشريك حياتها الفنان عاصي الرحباني. وكانت كريمتها ريما الرحباني، قد نشرت على صفحتها الشخصية في موقع “فيسبوك”، عدة مقاطع ظهرت فيها السيدة فيروز، في استديو التسجيل.

لحن الأغنية مستوحى من أغنية “Pour qui veille l’étoil” للكاتب بيير ديلانويه وألحان لويس أماد وجيلبيرت بيكو، ترجمة ريما الرحباني، توزيع ستيف سايدويل وإنتاج ريما الرحباني.

تقول كلمات الأغنية:

“لمين بيبكي الحور، لمين، لي الأرض بتدور، إلك أو إلي أو مش لشي، مش لشي ولا أي شي”.

“الجدير ذكره أن الأغنية الجديدة من ألبوم جديد سيُطرح في 22 ايلول / سبتمبر.