مليون دولار أمريكي ستدفعهم فيروز بحكم قضائي ضدها

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أكدت صحيفة السفير اللبنانية على صدور حكم قضائي ضد السيدة فيروز يقضي بإلزامها دفع تعويض مالي يصل إلى حوالي مليون دولار أمريكي.

ونشرت الصحيفة أن الحكم قد صدر من محكمة أمريكية لصالح ثلاثة أشخاص أحدهما أمريكي وشخصين من الجنسية اللبنانية.

وقد تم رفع القضية على جارة القمر بسبب خلافات نشبت بين الطرفين بخصوص حفل كان قد أقامته السيدة فيروز بولاية كونيتيكت الأمريكية عام 2009.

كما ذكر الخبر أنه سوف يتم إخبار السيدة فيروز بالحكم والذي يلزمها بضرورة دفع 800 ألف دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد ومصاريف القضية وبالتالي فمن المتوقع أن يصل المبلغ النهائي إلى حوالي مليون دولار أمريكي.

وكانت السيدة فيروز قد وكلت محامياً للدفاع عنها في القضية، في حين كانت اللبنانية ” سندريلا مرهج” هي المحامية التي تولت الدفاع عن المدعين الثلاثة وقد كسبت القضية ضد إبنة جلدتها الفنانة القديرة فيروز.

بعد تبليغ السيدة فيروز بالحكم سيكون لزاماً عليها الدفع أو القبض عليها بواسطة الإنتربول، أو وضع اسمها على قوائم ترقب المسافرين للقبض عليها في المطارات الدولية.