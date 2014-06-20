النبتة المعجزة … حبة البركة تقضي على السرطان في مراحله الأولى

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قد تكون نبتة حبة البركة اتخذت هذا الإسم لما تحمله من بركة الصحة لأجسامنا ونظرا لفوائدها العظيمة وقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوي نبات حبة البركة على زيوت طيارة متنوعة, يمكن اعتبارها علاج لأمراض كثيرة وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية.

*فوائد حبة البركة

تنقية السموم:

تناول ملعقة من هذا الزيت مرتين يوميًا يعمل على تنقيته من السموم الموجودة به ويمكن تناوله مع العسل أو بدون العسل ففي الحالتين أثبت قدرته على تنقية الجسم من السموم, لما به من مضادات للأكسدة تعطيه القدرة على تنقية الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة به.

– تخفيض نسبة الكوليسترول:

يعمل زيت حبة البركة على خفض ضغط الدم المرتفع, ومعدل الكوليسترول.

– مواجهة البكتريا:

كما أن لزيت حبة البركة خواص عديدة تمكنه من مواجهة البكتريا وعلاج الالتهاب, مما يعمل على شفاء أمراض عديدة ومنها السعال والربو والحمى.

– الإحتفاظ بدرجة حرارة الجسم الطبيعية:

بذر حبة البركة لها القدرة على مساعدة الجسم على الاحتفاظ بدرجة حراراته الطبيعية, وخصوصًا في هذا العصر الذي يتناول فيه الكثيرين أطعمة مستهلكة للطاقة مثل الآيس كريم والزبادي والجبن والبيتزا. واستهلاك الكثير من الطاقة يؤدي إلى ظهور الأمراض.

– يقاوم مرض السرطان:

يمكن اعتبار نبات حبة البركة نبات معجزة لإثبات قدرته على مقاومة مرض السرطان في مراحله الاولى, حيث ثبت فعاليته في علاج سرطان البنكرياس, وله القدرة على شفاء سرطانات الثدي وعنق الرحم والكبد والدماغ والعديد من أنواع الأورام المختلفة فلهذا النبات خواص تساعد على رفع قدرته على قتل الخلايا المسرطنة ومنعها من التكاثر.

– الشعر:

ثبت أيضًا فوائد زيت حبة البركة للشعر عند استخدامه بانتظام, فهو يمنح شعر قوي ولامع وناعم.

– خفض نسبة السكر:

فهي تساعد البنكرياس على فرز الأنسولين الذي يساعد على خفض نسبة سكر الدم, ولهذا فهي أفضل مشروب يساعد مرضى السكر.

– علاج فعال لمختلف أنواع الإلتهابات