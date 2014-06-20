ريهانا تحتفل بإطلاق تشكيلة أزيائها الرياضية “FENTY PUMA” في باريس

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استعرضت مديرة علامة الإبداع لعلامة FENTY ، والعلامة الرياضية العالمية PUMA النجمة ريهانا مؤخراً، وأمام مجتمع الأزياء والموضة حول العالم، المجموعة الثالثة من تشكيلة ” FENTY PUMA by Rihanna ، والتي صممتها لتخاطب الروح الرياضية العالية فتضمنت أنماط مثيرة وغير متوقعة مع قطع متنوعة ومعاطف للمدارس، وقد صممتها ريهانا من وحي صالات الجمباز وغرفة خزانات الملابس الأنيقة، كما تضم جاكيتات المدربين، وأطقم وبدلات لاعبي الكرة، وأزياء أنيقة من التنانير، وأطقم الجري المنسوجة، وبدلات كاملة للجسم، وقمصان بولو كبيرة الحجم، وبلوزات البيسبول، وزينت بعض القطع بالرسومات الجرافيكية.

وتعيد ريهانا مرة أخرى استخدام الخطوط الكلاسيكية المُلفتة للرياضة من خلال بث روح متجددة في الأطقم، وبدلات الجري، والقمصان والشورتات.

وتظهر التفاصيل المميزة للعلامة في مختلف النواحي مثل رقم حظ ريهانا 13، وسنة ميلادها 1988، وسحّاب “FENTYxPUMA”، وأزرار ولمسات “FENTY PUMA”. وتضفي الرقعات الفريدة، والملصقات الرياضية الملفتة رونقاً رياضياً مميزاً على التشكيلة.

وأعيد تصور التطورات الجديدة من أحذية PUMA الشهيرة مع نعالات متراصة وأشرطة الكاحل، والأجزاء السفلية شبه الشفافة للأحذية، والأحذية العالية، والأحذية الرياضية المنسوجة والعالية فوق الركبة.

وتأتي الشنط الكبيرة برسمات للدببة، والقبعات المنتفخة والأكسسوارات، وحقائب مستحضرات التجميل، وشنط الرسائل، لتزيّن الأذرع في نماذج هذا الموسم، والتي تتألق أيضاً بتشكيلة من القبعات والأقنعة والأغطية والأوشحة الأنيقة.