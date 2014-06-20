قائمة طويلة من الفوائد ….الأطعمة الغنية بالألياف تمنع الإصابة بكل أنواع السرطان

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أفضل الحميات الغذائية هي التي تحتوي على الأغذية الغنية بالألياف، هذا ما يتفق عليه خبراء التغذية والأطباء لأنها تساعد في عملية إنقاص الوزن بشكل سليم وصحي، تقول هيفاء فهد أخصائية علم التغذية، “يرجع سبب ذلك لاحتوائها القليل من السعرات الحرارية وبالتالي لا تقوم بتخزين الدهون بالجسم، كما أن الجهاز الهضمي يستغرق وقت لهضمها، ما يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة. ولها أيضاً فوائد أخرى عديدة لا يعرفها الكثيرون سنعرف بها في السطور التالية

الألياف وأهميتها للصحة:

أشارت الإخصائية هيفاء إلى أن للألياف فوائد صحية أخرى أثبتت مدى فعاليتها بعض الدراسات، حيث أفادت دراسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة انخفضت لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاث حصص من الخضروات والفواكه يومياً، ويؤكد الصندوق الدولي لأبحاث السرطان أن تناول خمس حصص أو أكثر في اليوم يمكن أن يمنع جميع حالات السرطان بنسبة 20%. .

مصادر الأغذية الغنية بالألياف:

أوضحت الإخصائية هيفاء فهد أن هناك قسمان من الألياف وهي:

ألياف ذائبة في الماء مثل البكتين والصمغ، وهذه توجد في: الشعير، الشوفان، والخضار مثل الفاصولياء المجففة، البازلاء، القرنبيط، البروكلي، البامية، والبقوليات كالعدس، والفواكه مثل التفاح، المشمش، المانجا، الخوخ.

وهناك ألياف غير ذائبة في الماء مثل السيلولوز وأشباه السيلولوز، والتي توجد في: نخالة الحبوب والأرز الأسمر والقمح، وفي الفواكه مثل التوت والكمثرى، وفي الخضراوات مثل الشمندر، الجزر، السبانخ.

فوائد الألياف:

* خفض نسبة الكوليسترول الضار ” LDL ” بالجسم.

* تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

* سعراتها الحرارية منخفضة وقيمتها الغذائية عالية.

* تملأ المعدة وتعطي شعور الشبع.

* تمنع حدوث الإمساك ” الإمساك عدو الرجيم لأنه يخفض معدل حرق الدهون بالجسم”.

* تساعد الجسم في التخلص من الدهون الضارة.