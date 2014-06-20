انتشرت كالنار في الهشيم بين الصغار والكبار….لعبة ال “سبينر” تصيب الملايين بالهوس

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انتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم لعبة “fidget spinners”، وهي أداة تمّ تصميمها للتخلص من الإجهاد والتوتر، إذ أصبحت تباع في الكثير من المحلات التجارية، وبات يستخدمها الأطفال والكبار كوسيلة للتسلية والتخلّص من الضغوط النفسيّة، لكن ما يجهله الكثيرون هو أن هذه اللعبة صممت خصيصاً للأشخاص الذي يعانون من مرض التوحد وذلك للانخراط أكثر في المجتمع والابتعاد عن العزلة، وقد تمكن عدد كبير من الأولاد الذين يعانون من التوحد من تخطي هذا المرض بسبب هذه اللعبة الرائجة التي أصبحت هواية الجميع، وتزامناً مع ذلك انتشرت تقارير أفادت بأن كثير من المدارس قد حظرت هذه اللعبة لأنها تلهي التلاميذ عن الدراسة في الصف.

وعن الرأي النفسي في هذه اللعبة: حذر مختصون نفسيون وتربويون من مشكلات نفسية قد تسببها لعبة «سبينر»، موضحين أن كثرة الانشغال بها لوقت طويل تصيب مستخدميها بالهوس بها، الأمر الذي قد يصرفهم عن دروسهم، مؤكدين أن اللعبة ليس لها علاقة بتهدئة الأعصاب والتحكم فيها كما يدعي البعض، إلا أن الانشغال لبعض الوقت بها يؤدي إلى الابتعاد عن التفكير بالضغوط النفسية. ولعبة «سبينر» انتشرت بشكل كبير أخيراً بين الصغار والكبار قاطعة ملايين الكيلومترات بين دول العالم بسرعة منقطعة النظير، إذ استغلت المحال التجارية الإقبال الشديد من الزبائن عليها لتسويقها تجارياً، وعملت على رفع أسعارها بحسب عملة الدولة. ورأى بعض أولياء الامر أن التأثير السلبي لهذه اللعبة أقل حدة من تأثير الألعاب الإلكترونية ذات التأثير غير المقبول في سلوكيات الأطفال، فيما طالب آخرون إدارات المدارس بمصادرتها وحظر استخدامها.