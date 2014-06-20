التطهير: أول خطوة في أساسيات العناية بالبشرة

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محمد ناجي

التطهير أول خطوة أساسية في روتينك اليومي للعناية بالبشرة. تطهير الوجه من 2 إلى 3 مرات يومياً كاف للبشرة العادية، ولو كانت بشرتك دهنية فالتطهير لمرات أكثر ضروري أي من 4 إلى 5 مرات في اليوم. أمّا إن كانت بشرتك جافة فمن الأفضل تجنب كثرة الغسل وربما كان عليك استعمال مطهر تجميلي مناسب بأساس دهني بدلاً من الصابون الذي له تأثير مسبب للجفاف وهو الشيء غير المطلوب طبعاً.

هناك العديد من البدائل للتطهير بالصابون والماء، فالمطهرات يمكن أن تكون في صورة كريمات وحليبات ولوشنات وجلات وسوائل. كلها خليط من الزيت والشمع والماء تم تجهيزه وصياغته ليناسب مختلف أنواع البشرة. قطعة القطن المغموسة في الحليب الطازج المتوافر في البيت مطهر فعال بشكل مكافيء.

الطريقة الصائبة لوضع المطهرات والكريمات هي في حركة لأعلى وللخارج، ويجب ألاّ يتم شد أو سحب أو جذب البشرة. يتم ترك المطهر على البشرة لمدة دقيقة أو اثنتين كي يتم تفتيت الأوساخ والماكياج. ويزال إما باستعمال صوف قطني أو منديل ورقي، أيضاً بحركة لأعلى وللخارج. وفي النهاية يشطف بالماء.

الأقنعة

أساساً كل أقنعة الوجه فيها نوع من أنواع التطهير. مكونات مختلفة يتم استعمالها في الأقنعة اعتماداً على نوع البشرة. إنها تساعد في إزالة الأوساخ والمواد الدهنية المتراكمة والجلد الميت بحيث يبدو الجلد نظيفاً وطرياً ونضراً.

هناك نوعية خاصة من الطمي تستخدم غالباً في مستحضرات العناية بالوجه وهي تحتوي على سيليكات الألمنيوم وعندما تجف على البشرة فإنها تمتص خلايا الجلد السطحية وتزيل أي دهون زائدة على الجلد. لذلك فهي ممتازة لأي بشرة دهنية لكن لا يجب استخدامها على البشرة الجافة.

الكاولين أيضاً طمي ناعم كان يستخدم لاضطرابات البطن لأنه يمتص السموم. إنه يزيل الأوساخ والدهون والجلد الميت وهو ممتاز أيضاً للبشرة الدهنية ومن الأفضل تجنبه للبشرة الجافة.

التقشيرأوعامل التقشير مكون آخر من مكونات بعض الأقنعة حيث يزيل الطبقة العلوية من خلايا الجلد من البشرة ويتركها نضرة. نخالة ووجبات الشوفان هي المقشرات شائعة الاستخدام ويتم الحصول على وجبة الشوفان من الشوفان الغني بفيتامين B وفيتامين E.

ومن الأشياء المضافة لكثير من الأقنعة مكونات طبيعية مثل الخيار وخثارة الحليب وعصير الليمون والخميرة، هذه المكونات تستعيد التوازن الحامضي القلوي للبشرة.

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