الاسماك بجميع اللغات

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تعتبر الاسماك من الطعام المفيد للجسم ولابد لكل فرد ان يتناول وجبة من الاسماك على الاقل مرة في الاسبوع وكذلك

التنوع في طرق اعداد الطعام يعطي شكل جديد لسفرتك .. هنا اقدم لك عزيزتي الام عدة طرق لتقدمي بها الاسماك لاسرتك فكوني معنا ..

تندوري السمك اكله هنديه

المقادير :

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زنجبيل مهروس

ملح للطعم

كوب زبادي مخفوق

ملعقة طعام زيت

ملعقة صغيرة فلفل اخضر حار

2 ملعقة طعام عصير ليمون

ملعقة صغيرة فلفل احمر حار بودرة

ملعقة طعام صلصة طماطم

نصف ملعقة صغيرة كمون بودرة

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ملعقة طعام بهارات تندوري مسالا

كيلو سمك قطع منظف ومجفف أي نوع مفضل

الطريقة :