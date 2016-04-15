وصفة شوربة السمك بالخضار اللذيذة

شارك

تختلف طريقة تحضير شوربة السمك اللذيذة، من بلد لآخر وقد انتقينا لكم واحدة من أبسط وأسهل الطرق لإعدادها

شوربة السمك بالخضار

المقادير:

2حبات جزر

1حبة بطاطا متوسطة الحجم

1حبة بصل متوسطة الحجم

1حبة كوسة

1حبة طماطم كبيرة

من 3 إلى 4 فصوص ثوم

أوراق بقدونس طازج

أوراق كزبرة طازجة

ورق غار

ملعقة صغيرة من مسحوق فلفل أحمر حار

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة معجون طماطم

أي نوع سمك لكن ينبغي الحرص على اختيار سمك قليل الشوك ولا نستعمل سمك السردين

طريقة التحضير:

يتم تنظيف قطع السمك من الحراشيف و الأمعاء و تغسل بشكل جيد.

تنظف الخضار ويتم تقشيرها

من جهة أخرى يتم تحضير الخلطة عن طريق طحن الثوم ومزجه مع الفلفل الأحمر الحار و الكمون والفلفل الأسود.

يؤخذ قدر عميق يقطع فيه البصل ويضاف إليه الخضار و الأعشاب العطرية، و تضاف الخلطة مع الملح و الفلفل الأسود و معجون الطماطم والزيت، و يطهى هذا المزيج على نار هادئة لبضع دقائق، بعد ذلك يضاف إليه الماء بكمية متوسطة، وتوضع صنية فوق القدر فيها قطع السمك، ويغطى لينضج على نار هادئة، وعند استواء الخضار والسمك، ينزع شوك السمك، وتصفي الخضار من المرق، ويتم طحنها وإعادتها مرة ثانية لمرق القدر، ويضاف لها قطع السمك المنزوعة الأشواك، وتترك لتنضج مرة ثانية مع بعضها البعض، مع إضافة القليل من الأرز المبلل في الماء وفلفل حار أخضر لمن يفضل الشوربة حارة، وتترك الشوربة لبضع دقائق حتى تنضج.