شراب سحري سر رشاقة نجمات هوليود

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لعلك ممن يقارنّ بحسرة بين جسمهن البدين المترهل وبين أجسام نجمات السينما العالمية وتتعجبين من قدرتهن على المحافظة على رشاقتهن على الرغم من كثرة أشغالهن اليومية. بشكل عام إن أردت التعرف على سر رشاقة نجمتك المفضلة فاعلمي أن كلمة السر هي الـdetox أو تخليص الجسم من السموم.

هناك أطعمة ومشروبات تقوم بهذه المهمة إذ تستخدم كل نجمة هذه الأطعمة بطريقتها الخاصة ونذكر منهن

-النجمة بيونسيه تحرص على تناول شراب الماء الساخن بالليمون كذلك شراب القيقب مضافاً إليه الفلفل الحار.

-النجمة آن هاثاواي تفتخر برشاقتها لا سيما في منطقة الساعدين وترجع الفضل في ذلك إلى حرصها على تناول شراب مفضل بالنسبة لها بواقع 4 مرات يومياً. هذا الشراب يتكون من الليمون المركز وشراب القيقب والفلفل الحار.

– النجمة جوينيث بالترو تعتمد في المقام الأول في خطة تخليص جسمها من السموم على الإقلاع عن تناول منتجات الألبان وتحرص بصفة مستمرة على تناول عصير التفاح بالجزر والزنجبيل كما أنها لا تتناول أي شيء فيه كافيين ولا تحب الوجبات الجاهزة والسريعة.

– النجمة جوليانا رانسيتش الأميركية الإيطالية فهي ترى أن خير وسيلة للحفاظ على رشاقتها والتمتع أيضاً ببشرة نضرة تناول 4 أكواب من الشاي بصفة يومية، إضافة إلى ثلاث وجبات خفيفة مثل صدور الدجاج والخضراوات المطهية على البخار.

-النجمة جيسيكا زور موقنة بأن العصائر الطازجة تمدها بالعناصر الغذائية الضرورية كما أنها قليلة السعرات الحرارية في الوقت ذاته.

-النجمة ميجان فوكس توقن بأن أسهل طريقة للتمتع بالرشاقة هي تناول خل التفاح مع الماء وترى أن ذلك يزيل السموم من جسدها تماماً.