“فليك” تمزج بين الشوكولاته والموضة في الكويت

شارك

اختتمت شوكولاتة “فليك” مسابقة فريدة من نوعها أطلقت تحت شعار “فستاني فليك”، استهدفت هاويات التصميم في الكويت، حيث فاز أفضل تصميم بفرصة التعاون مع مصممة الأزياء الكويتية الشهيرة، أنفال الصالح، صاحبة بيت الأزياء “غلا مودا”، لتحويل تصميم الفائزة إلى واقع.

وكانت الفائزة قد قدمت تصميماً يستوحي من ألوان شوكولاتة “فليك” الصفراء والبنفسجية، ذلك بالإضافة إلى استخدام فتافيت الشوكولاته التي تشتهر بها “فليك” لاستكمال التصميم.

كانت شروط المسابقة استخدام الألوان أو الغلاف وحتى رقائق الشوكولاته في التصميم. وقد جاء تصميم الفائزة على شكل فستان بقصة حورية البحر باللون الأصفر والنقشات البنفسجية في التصميم العلوي للفستان، وباستخدام فتافيت “فليك” لتصميم الجزء السفلي البارز للفستان.

وحصدت مسابقة “فليك” على أكثر من 130 مشاركة من هاويات التصميم في الكويت، برعن جميعهن بتصاميم فريدة وخارجة عن المألوف، الأمر الذي زاد من تنافسية عملية تقييم واختيار الفائزة.

وعن مشاركتها في حملة مسابقة “فليك”، قالت المصممة أنفال الصالح: “إن هذه المسابقة أتاحت الفرصة لهاويات تصميم الأزياء في الكويت بتحويل أحلامهن إلى واقع والإبداع باستخدام معطيات فنية محدودة.

إن التصاميم التي وصلتنا كانت مميزة وغير متوقعة لما تبرزه من أنوثة وقوة وحيوية. لقد بدأنا اليوم العمل على تحويل التصميم الفائز إلى واقع تفخر به مصممته.

لقد سررت جداً بمشاركة “فليك” في هذه المسابقة وأتطلع للمزيد من التعاون في مثل هذه المبادرات الاستثنائية والممتعة جداً، فما أجمل أن تشترك حلاوة الشوكولاته الغنية مع إبداع الأزياء الجميلة.”

بدأ تصنيع شوكولاته “فليك” في عام 1920 في مصانع كادبوري، حين اكتشف أحد العاملين تجمع فتافيت الشوكولاته التي تخرج من الأفران تبرد لتصنع لوحات شوكولاته. ومنذ ذلك الحين وأصبحت شوكولاته “فليك” مشهورة حول العالم.