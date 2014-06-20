ـحظى بشعبية كبيرة…….رياضة “Foam Rolling” تخلصك من آلام العضلات فورياً

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يبدو أن عذابات الكثيرين ممن يشكون من آلام في الظهر أو الركبة أو الساقين أو في أي موضع من عضلات جسمهم ستنتهي بفضل رياضة جديدة أصبحت تحظى بشعبية كاسحة بين الرياضيين وهي رياضة يطلق عليها اسم “Foam Rolling”، حيث تعمل هذه الرياضة على تخليص الجسم من الآلام أياً كان موقعها في الجسم وستشرح مدربة اللياقة البدنية عالية عادل اشتيوي حول هذه الرياضة وكيفية ممارستها.

تقول المدربه عالية إن هذه الرياضة تعتمد بشكل أساسي على أن اسفنجة رياضية اسطوانية الشكل واسمها (foam roller) وهي من أفضل الأدوات التي تستخدم لعلاج الآلام.

تساعد هذه الاسفنجة الاسطوانية الشكل (foam roller) في التخلص من آلام عضلات الظهر والوركين والساقين، كما تساعد على الاسترخاء والتخلص من التشنج بمجرد التدحرج عليها.

أما طريقة استخدامها تقول عالية: “استخدمي وزنك فوق هذه الاسفنجه للوراء والأمام بحركة بطيئة، وتوقفي على النقاط الأكثر تشنجاً، واضغطي بجسمك قليلاً على الاسفنجة لمدة ٣٠ ثانية، فتحصلين بذلك على مساج عميق.

وعن فوائد هذا التمرين المسمى بـ “Foam Rolling” والذي يكتسب شعبية بين الرياضيين، أنه يظهر تأثيره القوي والفوري في التخلص من اللآلام من خلال زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، كما يساعد في نحت الجسم، واسترخاء العضلات، وهو من أكثر الأدوات فعالية لبناء اللياقة البدنية والإنتعاش والوقاية من الإصابات.