الاتيكيت وفن تناول الطعام

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هند شديد

في النظام راحة للنفس، والاتيكيت فن “الخصال الحميدة” و “السلوك بالغ التهذيب”، فهناك اتيكيت التعامل الرسمي والاجتماعي واتيكيت الحديث والملابس والاجتماعات، بالاضافة الى اتيكيت الولائم والحفلات واتيكيت تناول الطعام، وهو ما أود التركيز عليه، فمن اجل الظهور بالمظهر الراقي والمهذب يجب مراعاه عدة نقاط عند تناول الطعام، من اهمها:

عدم إحداث صوت أثناء المضغ، وعدم فتح الفم وهو ممتلئ بالطعام.

لا تملأ الشوكة أو الملعقة بأكثر مما يمكن وضعه في الفم دفعة واحدة .

لا تحمل قطعة كبيرة من الطعام على الشوكة وتقضم منها على دفعات .

إذا كان الخبز المقدم ساخنا فتقطع قطعة من الزبد وتوضع داخل الخبز ليسيح، أما إذا كان باردا فتدهن كل قطعة أولا بأول بالزبد.

لقطع الخبز قطعا صغيرة، تستعمل كلتا اليدين.

في حالة عدم وجود سكين على المائدة، يمكن استعمال قطعة من الخبز لسند الطعام إلى الشوكة .

تستعمل الأصابع لتناول البسكويت والكيك و الفطائر على أن لا تكون مغطاة بنوع من الحلوى أو الكريمة.

اعملي دائما على فتح موضوعات شيقة لإسعاد ضيفك وابتعدى عن المناقشات الجدلية .

لا تبدأى تناول الطعام قبل ضيوفك يجب ان يبدأ الضيوف اولا بتناول الطعام ثم تشاركيهم تناوله.

لا تلحي على الضيف في تناول الطعام اكثر من طاقته .

شرب السوائل يكون بدون إحداث صوت ويجب الانتهاء من مضغ ما في الفم قبل الشرب ويفضل تجفيف الفم بالفوطة بعد شرب الماء.

مسك الفنجان بيد واحدة، وذلك بإدخال السبابة في إذن الفنجان.

بعد تناول الطعام يجب عدم ترك بقايا في الطبق ويفضل أن يأخذ الفرد ما يتأكد من انه يستطيع تناوله وان احتاج إلى كمية أخرى فلا مانع من طلب المزيد.

الحلويات أو الفاكهة تقدم على مائدة الطعام إن أمكن

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