قائمة بأطعمة تناولها في المساء يحسن شكل الجسم ويريح الأعصاب

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لطالما حذرنا خبراء التغذية من الأكل في المساء، إلا أن الباحثين وجدوا من بعض الأطعمة فائدة في تناولها أثناء الليل، حيث تساعد على تحسين حالة الأعصاب.

وأكد الباحثين أن تناول هذه الأطعمة بشكل معتدل لا يؤثر سلباً على وزن وشكل الجسم، بل العكس قد يساعد على جعل شكل الجسم أفضل.

حيث ينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين والفيتامينات، لأنها تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي تحديداً وتساعد في تحسين النوم ليلاً، وتضمنت قائمة الباحثين، الشوكولاتة الداكنة، الفستق غير المملح، حساء الدجاج، وبذور اليقطين، والدجاج والحليب والعسل والأرز المسلوق واللوز والشاي والزنجبيل، ولكن بكميات محدودة وقليلة

ومن أبرز فوائد هذه القائمة، يشير الباحثين على أن هذه المنتجات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، ما يسمح للجسم بالحد من مستويات الالتهاب وعودة ضغط الدم إلى طبيعته.