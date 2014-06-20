 وسائل وأطعمة تحصن بها جهاز المناعة في جسمك

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” المناعة الطبيعية الموجودة في أجسامنا هي السلاح الذي يقاوم كل الأمراض التى تهاجمنا بشراسة، ولكن لتنتصر هذه المناعة على تلك الأمراض لابد أن نحصن جهاز المناعة لدينا ونعتني بصحتنا، من خلال الأخذ بالنصائح التاليه :

تجنب التعرض للملوثات:

و يتم ذلك بتناول المواد العضوية وتجنب التدخين، وأشعة الشمس الساطعة، والجلوس بشكل قريب جداً من التلفاز أو أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف المحمولة و لفترة طويلة من الزمن، فهذه الإشعاعات الصادرة من الأجهزة الالكترونية تلحق الضرر بالجسم وبشكل لا يوصف، ناهيك عن مصادر الأشعة الكهروميغناطيسية التي تعتبر أيضاً من العوامل التي ينبغي التقليل منها للحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

ملاحظة: التعرض القليل لأشعة الشمس يفيد في تعزيز الجهاز المناعي، إنما التعرض القليل وليس لفترة طويلة من الزمن

الحصول على التغذية الجيدة:

أي يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفاكهة والخضروات والأطعمة الصحية، بعيداً عن المعلبات والمواد المصنعة.

فالحصول على مضادات الأكسدة المتواجدة في الفاكهة والخضروات ضروري جداً للقضاء على الجزيئات الحرة التي تلحق الضرر بالجسم.

وبالتالي فمضادات الأكسدة ضرورية جداً لتقوية الجهاز المناعي، ومن المصادر الهامة لتعزيز مناعة الجسم، فيتامينات ج ومجموعة فيتامينات ب وفيتامين أ وفيتامين ه وعنصر السيلينيوم والزنك والمغنيزيوم.

بالإضافة لتناول كمية وفيرة من السوائل والماء بشكل خاص. كما يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكاكر والأملاح وتجنب الكحول أيضاً.

الابتعاد عن الإنفعالات و حالات التوتر قدر المستطاع:

من العوامل التي تقلل حالات الإجهاد والتوتر، هو النوم بمعدل سبع ساعات يومياً. والابتعاد عن الحالات التي تسبب لك الإحباط والإكتئاب والغضب. والقيام ببعض التمارين الرياضية المعتدلة وجلسات الاسترخاء والتأمل.

تقليل كمية الأدوية المتناولة:

يفضّل الاعتماد على البدائل الطبيعية من الأعشاب و تغيير أنماط الحياة لتكون أكثر صحية، بدلاً من اللجوء لتناول الأدوية نتيجة أي عَرَض صحي بسيط يمر معنا. أما بالنسبة للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، حتماً لا يمكن تبديلها أو إيقافها من تلقاء نفسك دون علم الطبيب. هو فقط الذي يدري ما هو الأفضل بالنسبة لك و يجب عليك الالتزام بنصائحه.

احرص على تناول الأطعمة التالية لأنها تعزز المناعة الطبيعية في الجسم: