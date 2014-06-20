أطعمة للوقاية من الاكتئاب ومتاعب الإبصار

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أولاً ً، أغذية واقية من الاكتئاب:

1-السمك:

عدم الاهتمام بتناول السلمون والسردين والأصناف الأخرى من الأسماك الزيتية الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة للصحة ربما يجعلك عرضة للإصابة بعدد من الأمراض بما فيها الاكتئاب.

السر هنا في أحماض أوميجا 3 الدهنية ويوصي الخبراء بتناول حصة صغيرة يومياً من هذه الأسماك كميتها من 30 إلى 90 جراماً للحصول على فائدتها الصحية.

2-الكربوهيدرات “الجيدة”:

المقصود بالجيدة هنا الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق والتي توجد في أطعمة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات النشوية.

هذه الكربوهيدرات تساعد المخ في تصنيع السيروتونين أو المادة الكيميائية المحسنة للحالة المزاجية والتي أكدت الدراسات وجودها بنسبة ضعيفة عند الناس المصابين فعلاً بالاكتئاب.

الموز والشوفان ربما يساعدان في مكافحة الاكتئاب بتوفير التربتوفان أو الحامض الأميني الذي يقوم الجسم بتحويله إلى سيروتونين.

3-الأطعمة الغنية بفيتامينات B:

يرتبط الاكتئاب بنقص في فيتامينات B المغذية للمخ ولهذا يجب جعل الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات مثل الخضراوات الورقية والبازلاء والهليون والأفوكادو جزءاً من نظامك الغذائي اليومي.