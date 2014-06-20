أطعمة تحمي من الزهايمر والسكري من النوع الثاني

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لكل داء دواء والواقع أن ما نأكله أو نشربه يمكن أن يكون له تأثير رهيب على صحتنا وأكثر من مجرد سد للجوع والعطش. وكلما كانت الخيارات أذكى، زادت الفائدة التي نحصل عليها. وقبل أن نتبنى الخيارات الغذائية الواقية من الأمراض لا بد من الحصول على احتياجات الجسم الأساسية من العناصر الغذائية المختلفة.

أولاًً، أغذية واقية من داء الزهايمر:

1-الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية: بتناولها 4 مرات أسبوعياً على الأقل يمكن للسلمون والسردين والماكريل وغيرها من الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المساعدة في تقليل خطر الإصابة بداء الزهايمر أو خرف الشيخوخة بتقليل الالتهاب. من المهم أيضاً لصحة المخ وفي موازاة ذلك ضرورة التقليل من تناول الدهون المتحولة والمشبعة.

2- السبانخ: يمكن لحامض الفوليك وهو أحد فيتامينات B أن يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر علماً بأن السبانخ من الخضراوات الغنية بهذا الفيتامين. هنا يمكن الإكثار من تناول سلطة السبانخ أو تناول السبانخ مطهية مرتين أو ثلاث أسبوعياً.

3-النباتات العليقية: يساعد التوت والفراولة وغيرها من النباتات العليقية في تقوية المخ ولذا يجب الإكثار من تناولها. ليكن هدفك 3 حصص غذائية منها أسبوعياً.

4-الكشمش أو الزبيب الأسود: وهو يساعد في حماية خلايا المخ ومن ثم فهو يبدو واعداً في الوقاية من الإصابة بداء الزهايمر أو خرف الشيخوخة.