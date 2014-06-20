صحة

صحتك في غذائك: أطعمة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

by محمد ناجي
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أطعمة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

لكل داء دواء والواقع أن ما نأكله أو نشربه يمكن أن يكون له تأثير رهيب على صحتنا وأكثر من مجرد سد للجوع والعطش.

وكلما كانت الخيارات أذكى، زادت الفائدة التي نحصل عليها. وقبل أن نتبنى الخيارات الغذائية الواقية من الأمراض لا بد من الحصول على احتياجات الجسم الأساسية من العناصر الغذائية المختلفة.

الأبحاث تدعم تفضيل خيار تناول الأطعمة الكاملة على الأطعمة المصنعة والحد من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة والتركيز على الأطعمة التي تقلل الالتهاب علماً بأنه لا حدود لعدد الفواكه والخضراوات التي يجب تناولها يومياً.

خمس حصص غذائية من كل من الفواكه والخضراوات حد أدنى لكن من الأفضل تناول من 9 حصص إلى 11 حصة غذائية من كل منهما يومياً.

لا بد من تفضيل المنتجات العضوية التي لا تدخل فيها الكيماويات أو مبيدات الآفات على غيرها ما أمكن وعلينا أن ندخل في النظام الغذائي الكثير من الحبوب الكاملة والدهون المضادة للالتهاب مثل زيت الزيتون والسمك والمكسرات وأن ندرك أن هذه هي القاعدة العامة التي يجب أن نضعها في أذهاننا.

خير الأطعمة للوقاية من اعتلال القلب والأوعية الدموية

1-الحبوب الكاملة

2- الأسماك الزيتية معلبة كانت أم طازجة كالسلمون والسردين والماكريل والرنجة والأنشوجة، وليكن هدفك تناول من 2 إلى 7 حصص طعام من هذه الأسماك أسبوعياً.

3- المكسرات، وللحصول على أقصى فائدة لصحة القلب علينا تناول حفنة من الجوز أو اللوز أو الكاجو أو الفستق خمس مرات أسبوعياً.

4- زيت الزيتون وعلينا اختيار الصنف الممتاز فائق البكورة الذي يحتوي على الكثير من البوليفينولات الرفيقة بصحة القلب.

5- الفوليات كالبازلاء والفاصولياء واللوبياء والفول علماً بأن الأنواع الأدكن منها كالحمراء والسوداء توفر المزيد من مضادات الأكسدة المفيدة للقلب.

6- العنب وهو صنف طعام واعد في الحفاظ على سلامة وصحة القلب طبقاً لأحدث الأبحاث والدراسات. ويفضل اختيار العضوي منه ما أمكن والابتعاد عن الأصناف المعالجة زراعياً بالكيماويات ومبيدات الآفات.

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