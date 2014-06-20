أطعمة تقيك الربو والحساسية والتهابات المفاصل

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لكل داء دواء والواقع أن ما نأكله أو نشربه يمكن أن يكون له تأثير رهيب على صحتنا وأكثر من مجرد سد للجوع والعطش. وكلما كانت الخيارات أذكى، زادت الفائدة التي نحصل عليها. وقبل أن نتبنى الخيارات الغذائية الواقية من الأمراض لا بد من الحصول على احتياجات الجسم الأساسية من العناصر الغذائية المختلفة.

أولاً ً، أغذية واقية من الربو والحساسية:

1-الأغذية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية: يمكن استبدال الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية كاللحوم الحمراء والزيوت النباتية المهدرجة جزئياً بأخرى تمثل أفضل مصادر الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية كالأسماك الزيتية وبذر الكتان والجوز، يمكن لذلك الاستبدال أن يساعد في الوقاية من الربو وأيضاً تخفيف متاعب المصابين بالفعل بالربو والحساسية.

2-التفاح: تفاحة واحدة يومياً يمكن أن تقيك العطس والتنفس بجهد وصعوبة من خلال رفع مستويات الكيرسيتين وهو من مضادات الأكسدة التي تغير رد الفعل المناعي لمسببات الحساسية. كذلك يمكن للإكثار من تناول التفاح أن يحسن صحة الرئة ويقلل مخاطر الإصابة بالربو.

3-الفواكه الغنية بفيتامين C: البالغون الذين يعانون نقصاً في فيتامين C ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو. ولتزويد جسمك بما يكفيه من مضاد الأكسدة المقوي للمناعة هذا عليك بالإكثار من تناول الفاكهة العصيرية الغنية بهذا الفيتامين كالموالح مثل البرتقال والجريب فروت وأيضاً الفراولة والكيوي على أساس منتظم ويا حبذا لو كانت هذه الأصناف عضوية الزراعة والإنتاج.

ثانياً، أغذية واقية من التهاب المفاصل:

1-الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية:

كما الحال في ما يخص الربو والحساسية، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في مكافحة التهاب المفاصل بتخفيف الالتهاب. إنّ الحصول على مقدار وافر صحياً من أحماض أوميجا 3 يشبه إلقاء الماء على النار عندما يتعلق الأمر بالآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل. ليكن هدفك تناول صنف طعام واحد غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يومياً مع التبديل بين الأسماك الزيتية وبذور الكتان المطحونة.

2-منتجات الألبان قليلة الدسم:

لأن الكالسيوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على رشاقة المفاصل يوصي الخبراء بالحصول على ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم كالروب (الزبادي) والجبن الحلومي يومياً.

3-البصل:

يحتوي البصل على الكيرسيتين وفيتامين C اللذين يعملان معاً لمنع الكيماويات الداعمة للالتهاب من أن توقع الفوضى بالمفاصل. وبالإضافة إلى حمايتك من هشاشة العظام، يمكن لهذين أن يحمياك أيضاً من التهاب المفاصل.

4-الكرز:

يقلل الكرز من الالتهاب المرتبط بهذا الداء، ويفضّل أن يتناول المصابون بالتهاب المفاصل تشكيلة من الأطعمة المنتمية لفئة النباتات العليقية كالكرز والعنبية والفراولة.

5- الرمان:

يوجد في بذور الرمان الحمراء مركب له القدرة على قهر تشكيلة من أمراض الالتهاب بحسب دراسة أجريت في العام 2008. وفي غير موسم الرمان يمكن شرب عصير الرمان للحصول على تأثيرات صنف الطعام المفيد هذا في التصدي للأكسدة والالتهابات.