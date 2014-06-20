أقوى أطعمة تقضي على النسيان وضعف الذاكرة

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اذا كنت تعاني من قلة التركيز و عدم القدرة على تذكّر أهم الأعمال اليومية التي يجب أن تقوم بها ، أو لا تستطيع تذكر أحداث هامّة ، أو لا يمكنك إتمام مهامك اليومية بتركيز ، إليك من الطب البديل أهم و أقوي الأطعمة التي ستساعدك على القضاء تماماً على مشكلة النسيان و عدم التركيز.

الاطعمة تساعد على زيادة التركيز و الذاكرة:

المكسّرات

وتحديدا عين الجمل الذي يساعد على زيادة نشاط المخ و التركيز و الذاكرة و حماية خلايا المخ من عوامل التقدم في السن.

السمك

غني بمادة أوميجا 3 و بالطبع لا شك أن هذه المادة من أهم المواد التى تساعد على زيادة النشاط و تحسين مستوي التركيز و زيادة القدرة المعرفية و تقوية الذاكرة و الحماية من مرض الزهايمر لذا عليك بتناول السمك أو السلمون مرة أسبوعياً للحصول علي كل هذه الفوائد الرائعة.

الشوكولاتة الداكنة

غنية بالكافين مثل القهوة، وهي بدورها منبّه للجهاز العصبي

الموز

ثمرة من الموز قبل دخولك لاختبار أو امتحان ستساعدك كثيراً على التركيز و تمدك بالطاقة لأنها غنية بعنصر البوتاسيوم المفيد للمخ والجهاز العصبي.

الأفوكادو

من الفواكه التي تساعد على زيادة تدفق الدم للمخ و بالتالي تساعد المخ على أداء وظائفه

العنب البري

أثبتت الدراسات أن العنب البري يحمي المخ من كثير من المواد الضارة ، و يحمي خلايا المخ من الأثار الناتجة عن التقدم في السن.

الجزر

من المعروف أن الجزر يقوّي النظر ، و لكن هل تعلم أيضاً أنه يقوّي الذاكرة؟ نعم ، إنه يزيد من التركيز و يحمي الذاكرة من العوامل المؤثرة مثل التقدم في السن.