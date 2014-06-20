أهم الأغذية التي عليك تناولها لتتخلصي من أعراض سن اليأس

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من المراحل المقلقة في حياة المرأة وصولها إلى سن اليأس، تلك المرحلة التي قد ترعب الكثيرات والتي يخشينها خوفاً من آثارها السلبية المعروفة مثل هشاشة العظام والهبات الساخنة وغيرها، فإذا كنت تمرين بهذه المرحلة وتريدين تجاوزها بسلام عليك أن تهتمي بنوعية غذائك والذي يجب أن يحتوي على الآتي:

ركزي على تناول الفيتامينات والمعادن وخاصة فيتامين A وفيتامين E، فيتامين C،الزنك، والسيلينيوم، أوميغا3، والكالسيوم

أكثري من تناول فول الصويا ومنتجاتها مثل حليب الصويا، التوفو ( جبنة الصويا ) كونها تحتوي على كمية كبيرة من الإستروجين النباتي ” فيتواستروجين” الذي يشبه هرمون الإستروجين الموجود عادة في جسم المرأة.

تناولي العرق سوس لأنه يحتوي على مادتي الإيزفلافوم و الجليسرزيزين اللتان تعملان على زيادة نسبة الإستروجين في الجسم.

عليك الإكثار من تناول الفراولة لإحتوائها على اليورون وهو مركب يضاعف مستوى الإستروجين في الدم وبالتالي تخفف الفراولة كثيراً من أعراض هذه المرحلة.

تناولك للكرفس ضروري جداً حيث تحتوي بذور الكرفس على البيوتيل دينيفثاليد الكيميائية التي تعمل على تحفيز تدفق الحيض و كذلك تحتوي على كمية كبيرة من البيتاكاروتين وهي مادة مضادة للأكسدة ومفيدة لسن اليأس و مقاومة الإرهاق.

تناولي بذور الكتان فهو يساعد في المحافظة على التوازن الهرموني بعد سن الخمسين، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول في الدم، ناهيك عن أن هذه البذور مفيدة لصحة قلبك و تقلل من علامات الشيخوخة.

عليك الإكثار من تناول الأسماك مثل السالمون الغني بالأحماض الدهنية الضرورية للمحافظة على البشرة و الوقاية من أمراض القلب.

تناولك الخضروات و الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة و الفيتامينات ضروري جداً لصحتك في سن اليأس.

واظبي على شرب كميات كبيرة من الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً.

من الضروري أن تقللي من تناول المواد الغنية بالدهون لتجنب السمنة.

إكثارك من تناول الجريب فروت يساعدك في التخلص من الأعراض المصاحبة لسن اليأس كونه غني بالفلافونيدات.

عليك الإنتظام في ممارسة الرياضة من 3-4 مرات في الأسبوع فهي تساعدك في تقليل أعراض سن اليأس، وتساعد على تقوية عظامك و الحد من الهشاشة فيهم.

عليك التقليل من تناول القهوة، والمشروبات الساخنة جداً و الأطعمة الحارة كونها تزيد من حدة الهبات الساخنة أكثر الأعراض المرافقة لسن اليأس شيوعاً .

احصلي على النوم المريح لتهدئة أعصابك و التخفيف من الضغوط النفسية عليك .

عليك استعمال الفيتامينات والمكملات الغذائية الضرورية وذلك حسب الحاجة أو عند الضرورة.

إذا كنت مدخنة عليك الإقلاع فوراً عن التدخين وتجنبي الأشعة فوق البنفسجية لأنهما يعجّلان بشيخوخة البشرة.