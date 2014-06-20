7 أطعمة تحتاجيها كثيراً للوقاية من هشاشة العظام

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كشفت نتائج دراسة علمية حديثة، أنَّ السبب وراء انتشار مرض هشاشة العظام في المنطقة العربية يعود إلى عوامل وراثية، بالإضافة إلى عدم تناول بعض المأكولات التي تؤمّن الحماية للعظام، والتي تحتوي على المادتين الأساسيتين لتقليص خطر الإصابة بـ”ترقق العظام”، وهما: الكالسيوم والفيتامين “دي” D .، تعرّفي إلى هذه المأكولات التي تحتاجيها لتلافي الإصابة بهذا المرض:

1-حليب الصويا: يحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية، والبروتين، والألياف والمعادن، وهو ممتاز للذين يعانون مشكلة في هضم اللاكتوز، وذلك لغناه بالفيتواستروجين، ما يعزز امتصاص الكالسيوم ويحمي من خسارة كتلة العظام.

2-الحليب ومشتقاته: يساعد في الحفاظ على مستوى معتدل في الضغط، ويحمي الخلايا الدموية، ويؤمّن الطاقة للجسم فيحمي العضلات والأعصاب.

3-سمك السردين: غني بالأوميغا 3 لذلك يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن 100 غ من السردين يحتوي على 325 ملغ من الكالسيوم وبالتالي فهو يحمي العظام.

4-التوفو: تحمي من سرطان الثدي وترقق العظام، فهي مصدر مهّم للكالسيوم (½ كوب التوفو يحتوي على 250 ملغ من الكالسيوم).

5-الطحينة: لأنها مصنوعة من السمسم الغني بالكالسيوم، والحديد، والمغنيزيوم، والزنك وحمض الفوليك، فهي مفيدة جداً لصحة العظام، فملعقتان كبيرتان من الطحينة تحتويان على 1255 ملغ من الكالسيوم.

6-بعض أنواع الخضر والفواكه: البروكولي، والكايل، والملفوف غنية بالفيتامين “ك” K والكالسيوم السهل امتصاصه من الجسم، كما أن الفواكه المجففة (المشمش، والتمر، والتين)، والتفاح، والإجاص، والمانغو، والموز والأفوكادو.، مفيدة جداً لصحة العظام.

7- المكسّرات النيئة وجوز الهند: يعتبران مصدراً جيداً للكالسيوم، فهما يساعدان في الوقاية من الأمراض التي يمكن أن تصيب العظام.