4 أطعمة تمنحك الشباب والرشاقة بعد سن الاربعين

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هواجس كثيرة تنتاب المرأة بعد سن الأربعين، فالتساؤل الدائم في بالها، هل هذه بداية النهاية ؟ وأنه لا محالة من زحف علامات التقدم في العمر على وجهها وأن السمنة والترهل في الجسد قادمان لا محال …… هذه الاعتقادات غير صحيحة تماماً، فالكثير من السيدات بعد سن الأربعين تستعيد نضارتها وبريقها وتكون في غاية الحيوية والشباب، لأن هناك الكثير من الطرق التي من خلالها يمكن الحفاظ فيها على الجسم فوق سن الأربعين وهي:

تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الشوفان حيث يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان والألياف القابلة للذوبان ويساعد في خفض الكولسترول الضار وبه الكثير من البروتين الدهني، ويحتوى الشوفان أيضاً على «الأفنانثيراميد» – المواد المضادة للأكسدة الفريدة من نوعها – التى تعمل على الحماية من تصلب الشرايين.

وأكد خبراء الريجيم والرشاقة أن تناول 3 جرام من الشوفان يومياً كفيل للحد من نسبة الكولسترول بنسة 10%

الطماطم هي مصدر للـ«الليكوبين» المضاد للأكسدة وتوفر قدر كبير من الحماية ضد انتشار الخلايا السرطانية وتعمل على الحماية من تصلب الشرايين، كما توفر حماية كاملة من سرطان المعدة وأمراض القلب. ويفضل تناول كوب من عصير الطماطم بعد 20 دقيقة من التمارين الرياضية.

الحليب كامل الدسم يساعد على مكافحة انخفاض كتلة العضلات في الجسم والتي ترتبط بالتقدم في السن وأثبتت الدراسات العلمية أن شرب كوب من الحليب كامل الدسم بعد ممارسة الرياضة يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات ويساعد في الحفاظ على صحة العظام

تناول الدجاج، وخاصة صدور الدجاج الخالي من الجلد توفر حوالي 60 جرام من البروتين وتساعد في المساهمة الفعالة في فقدان الكثير من الوزن وتقوية العضلات