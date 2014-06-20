قائمة بأهم 10 أطعمة تجلب السعادة والبهجة

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تأكد الخبراء أن هناك أطعمة تساعد على رفع الروح المعنوية وتحسين الحالة النفسية للشخص من خلال دورها في توجيه المخ لإفراز هرمونات ومواد معينة تساعد في تحسين الحالة المزاجية للشخص ومنحه شعوراً بالسعادة والابتهاج. وحدد هؤلاء الخبراء تلك الأطعمة التي تعطي هذا الشعور الرائع، وسنوجزها لكم في السطور التالية

الأطعمة التي تساعد في جلب السعادة:

1- الشكولاتة:

تحتوي على مادة الكافيين التي تعتبر منشطاً فعالاً للجهاز العصبي وعاملاً مهماً يخلصه من التعب والإجهاد فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.

كما أنها تحتوي على نسبة من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.

2- الأسماك:

أظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحار يبدون أكثر سعادة من غيرهم، ويعود ذلك ربما لكثرة تناولهم الأسماك المحتوية على أوميجا 3 التي تساعد بدورها على تهدئة الأعصاب.

كما أظهرت أن المعالجة من الكآبة بزيت السمك يمكن أن تكون فعالة بقدر عقار Prozac، وهو أحد الأدوية الشائعة لعلاج أمراض الكآبة.

3 – السبانخ:

تحتوي على حامض الفوليك الذي يؤدي إلى انخفاض الإصابة بالتوتر والقلق.

4- الطماطم:

تحتوي الطماطم على مركب اللايكوبين، الذي يمنحها لونها الأحمر اللامع، وتعد علاجاً فعالاً في محاربة الكآبة وتحسين المزاج، كما تمنع الطماطم تشكيل المركبات الالتهابية في الدماغ التي ترتبط بالكآبة.

وتحتوي الطماطم على محسنات أخرى للمزاج، مثل حامض الفوليك والمغنيسيوم والحديد.

5- البنجر الأحمر:

يعتبر مصدراً جيداً لفيتامين B، الضروري لعمل الذاكرة، وحس الفكاهة، والقدرة على إيجاد المعلومات بسرعة ومعالجتها. ويحتوي البنجر على مركب betaine أيضاً وهو مركب يستعمله الدماغ في محاربة الكآبة طبيعياً.

6 – الفلفل الحار:

يأتي الطعم اللاذع للفلفل الحار من مادة capsaicin، والتي تساعد في إذابة الدهون في الدم، وإنتاج الدماغ مركبات endorphins – التي تعمل على تهدئة الأعصاب.

7 – الثوم:

يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم، الذي يؤثر على هرمون serotonin،المعروف بأنه المادة الكيميائية “السعيدة“.

8 – العسل:

على عكس السكريات الضارة عديمة الفائدة، يحتوي العسل على كثير من المواد المحسنة للمزاج كفيتامينات بB، وحامض الفوليك، والحديد، والمنجنيز و181 مركباً حيوياً مختلفاً، مثل quercetin.

9 – الكرز:

ويطلق عليه الأطباء في الغرب الأسبرين الطبيعي، حيث يمنح من يتناوله شعوراً عارماً بالسعادة.

10 – الموز:

يحتوي على مركب كيميائي طبيعي يمنح الثقة بالنفس.

مما لاشك فيه أننا نعشق الطعام بكل أنواعه وفي اغلب الأحيان يكون الطعام هو الحل الأسرع والأسهل لعلاج الاكتئاب والقلق والتوتر, لذا عندما تشعر بالضيق عليك اختيار الأطعمة التي تحتوي علي مواد مثل (الفوليك أسيد)، وفيتامين C وفيتامين B 12، والأوميجا 3 فتلك العناصر هي التى تحسن من مزاجك ولا تتردد في تناولها سريعاً.