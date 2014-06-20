7 اطعمة تسرع في حرق السعرات الحرارية

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دبي – ريم حنبظاظة

تقول أخصائية التغذية العلاجية هيفاء فهد ” انه من المهم جدا أن نعرف أن هناك أغذية صحية تساهم في زيادة معدل حرق السعرات في الجسم، وبالتالي تساعد في خسارة الوزن وقد استعرضت هيفاء اهم 7 أغذية صحية تساهم في زيادة عملية حرق السعرات الحرارية وهي:

* الروب أو اللبن الزبادي ويفضل أن يكون قليل الدسم.

* القرفة والزنجبيل وهما من الأعشاب التي تستخدم كمشروب يساعد الجسم في زيادة معدل حرق السعرات.

* الماء مهم جدا بمعدل لترين للنساء وثلاثة لترات للرجال على الأقل.

* تناول البروتين مثل: اللحوم، الدجاج، العدس والبيض بشرط ألا تزيد عن حجم كف اليد لكل وجبة مرتين يوميا.

* الكافيين في القهوة والشاي بدون إضافات.

* الالياف بمعدل 4-5 حصص في اليوم (مثل تفاحة واحدة تعادل حصة واحدة)

* يفضل استخدام الفلفل الحار مع الوجبات لكي يدعم ويساعد في عملية حرق الدهون.

نصيحة أخيرة، يجب أن لا نغفل عن كون الحركة والرياضة عامل مهم وأساسي في تحريك الدورة الدموية، وبالتالي سيقوم برفع معدل الحرق، وعلى سبيل المثال الرياضة الهوائية، المشي السريع، السباحة وركوب الدراجة.

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