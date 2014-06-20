أطعمة يجب تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية

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نعلم جميعاً أن المواظبة على الرياضة تحمل الفائدة القصوى لصحة الجسم والعقل، ولكن علينا أن نعرف أن الجسم يحرق طاقة كبيرة أثناء القيام بالتمارين الرياضية أو بمجرد المشي أو الهرولة.

لهذا السبب يجب تزويد الجسم بأطعمة معينة تساعده على الحفاظ على الطاقة وبناء العضلات، لنتعرف على أهم تلك الأطعمة التي يجب تناولها قبل التمارين الرياضية

تناول وجبة خفيفة قبل ثلاث ساعات تقريباً من بدء التمارين، لأنّ تناول الطعام بكمية كبيرة قد يسبّب مشاكل في المعدة.

يجب أن تحرص على تواجد عناصر البروتين والكربوهيدرات في الأطعمة التي تتناولها قبل التمارين الرياضية.

أكثر أصناف الأطعمة فائدة:

زبدة فول السوداني:

تزوّد جسمك بطاقة كبيرة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما تشعر المعدة بالشبع

دقيق الشوفان مع الحليب القليل الدسم والفاكهة:

ابدأ يومك بوعاء من دقيق الشوفان والفاكهة. سيساعدك ذلك على هضم الكربوهيدرات ببطء، ممّا يحافظ على نسبة السكر في الدم فتبقى أكثر ثباتاً، وسيشعرك الشوفان بالنشاط لفترة أطول. وللحصول على جرعة إضافية من البروتين والكالسيوم، أضف الحليب القليل الدسم إلى دقيق الشوفان.

اللبن والفاكهة:

يعتبر خليط اللبن والفاكهة من الأطعمة السهلة الهضم والتي تساعد جسمك على البقاء رطباً أثناء التمارين.

خليط المكسرات الصحية:

يعتبر من الوجبات الخفيفة المناسبة لجميع التمارين الرياضية. فالزبيب هو مصدر للطاقة واللوز مصدر للبروتين. كما يحتوي خليط المكسرات على مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على استنشاق الأوكسجين بشكل أفضل وبالتالي تحصل على نتائج أفضل أثناء التمارين الرياضية.

القهوة بالحليب وتفاحة:

إذا كنت من عشاق القهوة، احتسي كوباً من اللاتيه أو قهوة الحليب القليلة الدسم قبل التمارين. سيساعدك ذلك على تزويد جسمك بالبروتين، كما أنّ الكافيين قد يخفف من ألم العضلات ويزيد حرق السعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة. تناول تفاحة مع كوب اللاتيه لإضافة الكربوهيدرات إلى وجبتك.

موزة:

إذا كنت لا تملك الوقت الكافي قبل التمارين الرياضية، تناول موزة. فهي وجبة خفيفة سهلة الهضم، غنية بالكربوهيدرات ومصدر لمضادات الأكسدة والبوتاسيوم.