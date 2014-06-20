الحلبة والزبيب والسمسم يقضون على نحافتك

شارك

ليست “السمنة” هي المشكلة الوحيدة التي تؤرق المرأة فهناك الكثير من السيدات يعانون من النحافة الزائدة المفرطة والتي تسبب لهن القلق والإزعاج خاصة حينما يكون السؤال الدائم لهن لماذا أنت نحيفة الا تأكلين ؟ اليك بعض الوصفات الطبيعية للتغلب على هذه المشكلة

من يطلق عليها صفة نحيفة؟

هي تلك التي لديها انخفاض كبير في الوزن بحيث يقل مؤشر كتلة الجسم عن 18.5 ويعود ذلك لأسباب عديدة أبرزها السبب الوراثي عدا عن اتباع نظام غذائي سيئ يفتقر إلى أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وممارسة عادات صحية سيئة منذ الطفولة

وصفات طبيعية لعلاج النحافة

الحلبة

تعتبر الحلبة الحل المثالي الأول للتخلص من النحافة ولزيادة الوزن ويمكن استخدامها بطرق مختلفة منها:

– غلي كوب من الماء وإضافة ثلاثة غرامات من الحلبة المسحوقة إليه وترك المزيج يغلي لدقيقة ثم تصفيته وتحليته بالعسل وشربه ثلاث مرات يومياً والاستمرار بذلك حتى الوصول إلى الوزن المنشود.

– خلط ملعقة ونصف من زيت الحلبة مع نصف كوب من الماء وتناول المزيج صباحاً على الريق وقبل التوجه للنوم مع تناول ملعقة من المربى معه.

– مزج عشرة غرامات من بذور الحلبة المسحوقة مع كمية تعادلها من زيت الزيتون وتناول ربع الكمية الناتجة أربع مرات يومياً.

– خلط كميات متساوية من زيت الحلبة وزيت الخروع ودهن الخليط على المكان المراد زيادة وزنه.

البصل

يعرف البصل بأنه من أكثر المواد الغذائية التي تفتح الشهية لتناول الطعام ويمكن تناول حبة من البصل مرتين الأولى خلال وجبة الغداء والثانية مع العشاء كل يوم، وللتخلص من رائحة البصل يمكن تناول البقدونس بعده.

الزبيب والسمسم

تخلط مئة وخمسون غراماً من الزبيب وملعقتان صغيرتان من السمسم مع القليل من العسل وثمرة من الموز وتناول الخليط الناتج ثلاث مرات يومياً.