صحتك في غذائك: أطعمة للوقاية من السرطان وهشاشة العظام

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لكل داء دواء والواقع أن ما نأكله أو نشربه يمكن أن يكون له تأثير رهيب على صحتنا وأكثر من مجرد سد للجوع والعطش. وكلما كانت الخيارات أذكى، زادت الفائدة التي نحصل عليها. وقبل أن نتبنى الخيارات الغذائية الواقية من الأمراض لا بد من الحصول على احتياجات الجسم الأساسية من العناصر الغذائية المختلفة.

أولاً، أطعمة للوقاية من السرطان:

1-الخضراوات ذات الأوراق وبالأخص الداكنة منها كالسبانخ واللفت والكرنب، وليكن الهدف تناول كوبين منها يومياً.

2- البروكلي وعند طهيه يفضل استعمال طريقة الطهي بالبخار للحفاظ على قيمته الغذائية.

3- الطماطم، وبالإضافة إلى ضرورة الإكثار من تناول الطماطم الطازجة يمكن إضافة الطماطم للشوربات والصلصات واليخنات.

4- التوت بأنواعه والثمار العليقية ومن أمثلة هذه التوت والعنبية والفراولة وغيرها. وكلما كان النبات برياً، كان ذلك أفضل من ناحية الفائدة.

5- المشروم أو الفطر وهو صنف طعام واعد في الوقاية من السرطان طبقاً لأحدث الأبحاث والدراسات. ويمكن إضافة المشروم للشوربات وطهيه بالقلي.

6- الموالح كالليمون والبرتقال والجريب فروت وهي أيضاً من الأصناف الواعدة في الوقاية من السرطان.

7- اليقطين الغني بالألياف ما يجعله واعداً في الوقاية من السرطان حيث يوفر نوعين من الكاروتينويدات يمكن أن يوفرا حماية ووقاية من سرطان الجلد.

ثانياً، أطعمة للوقاية من هشاشة العظام:

1-الأغذية الغنية بالكالسيوم: للحفاظ على قوة العظام مع تقدم السن يجب الحصول على 1000 مليجرام من الكالسيوم من الغذاء يومياً أو 1200 مليجرام منه لو زادت السن عن 50 عاماً علماً بأن 240 مليلتر من الروب (الزبادي) قليل الدسم توفر 415 مجم من الكالسيوم.

2-الخضراوات الغنية بالمعادن: هناك خضراوات لا تقوي العظام من خلال توفير الكالسيوم فحسب بل تمد الجسم أيضاً بالمغنسيوم والبوتاسيوم وكلاهما معروف أنه يدعم كثافة العظام المعدنية. خضرة اللفت والملفوف (الكرنب) الصيني توفر وقاية نباتية الأساس من هشاشة العظام.

3-الخضراوات الغنية بفيتامين K: يمكن لفيتامين K بالتعاون مع فيتامين D المساعدة في تقوية العظام. ويتوافر فيتامين K بشكل كبير في خضراوات مثل البروكلي واللفت والسبانخ وجرجير الماء أو قرة العين.