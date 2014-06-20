وصفات متنوعة من طبق الفول المدمس الشهير

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الفول المدمس من الأكلات الشعبية المفضلة دائماُ على موائدنا لطعمه اللذيذ ولما يحتويه من قيمة غذائية عالية جداً .. وهناك طرق مختلفة لعمله وفي هذه الزاويه سنقدم طريقتان لعمل الفول المدمس فكوني معنا..

أولاً: الفول بالطماطم

المقادير:

3 كوب فول مدمس

1 بصل متوسط مقطع قطعاً صغيرة



2 فص ثوم مفروم



4 ملعقة كبيرة زيت



فلفل أخضر مقطع قطعاً صغيرة



1 طماطم مقطع قطعاً صغيرة



ملح وفلفل



1/2 ملعقة كبيرة كمون مطحون



2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم



بصل أخضر مفروم

الطريقة:

-يُسخن الزيت ويضاف إليه البصل ويقلَّب حتى يميل لونه إلى الاصفرار قليلاُ. يُضاف إليه الثوم ويقلَّب لمدة دقيقتين على نار متوسطة.



-يُضاف الفلفل ويقلَّب لمدة 5 دقائق، ثم تضاف الطماطم ويقلَّب المزيج لمدة 5 دقائق أخرى.

-يضاف الفول إلى الخليط وتخفف الحرارة ويترك حتى يبدأ بالغليان، ثم يتبل بالملح والفلفل والكمون المطحون.



-عند التقديم يزين الفول بالبقدونس والبصل المفروم..