قدميك كالحرير بخطوات بسيطة وسحرية

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فضيلة بودريش

تبقى القدمين منطقة حساسة، وتعكس العناية بها جمال المرأة، حيث لا تقل أهمية عن منطقة الوجه والرقبة أو اليدين، وإهمالهما يؤثر سلبا على الصحة والجمال علما أنه يمكن العناية الفائقة والناجعة بالقدمين بخطوات بسيطة وسحرية

إذا كنت تفضلين السير حافية القدمين داخل المنزل، فلا تتفاجئي برؤية قدميك تغدوان عريضتين تدريجيا، وبعد مسيرة طويلة أو في آخر النهار قد تشعرين بألم على مستوى القدمين، لذا يمكن دهنهما بالفازلين لمدة ساعة أو ساعتين، ثم تفرك بالسبيرتو المعطر بالكافور.

حضري زيت تدليك من الأفاريقون “داذي- حشيشة الحرق” هذه النبتة الصغيرة، التي تفتح أزهارها الصفراء في فصل الصيف، انقعي حفنة من اوراق وازهار هذه النبته في زيت الزيتون، حوالي ربع ليتر لمدة 15يوما في الشمس إذ أمكن ذلك، ثم دلكي قدميك بهذا الزيت صباحا ومساء وستذهلك النتيجة.

وفي آخر النهار انقعي قدميك في حمام ساخن ممزوج بالملح.

لتفادي تعرق القدمين، لا ترتدي أبدا جوارب مصنوعة من خيوط اصطناعية، كما أنه من المستحسن انتعال أحذية من الجلد الطبيعي.

انقعي قدميك في حمام ماء فاتر، بعد تذويب فيه بعض الشب، وتفرك بنقيع من أوراق القصعين أو بالسربيتو المعطر بالكافور.

جففي قدميك جيدا، بعد كل حمام دون نسيان ما بين الأصابع, لان الرطوبة قد تتسبب في ظهور التشققات والأورام الفطرية، خاصة في أحواض السباحة.

احرصي على تدليك الكعبين بالحجر.

استعملي الجلسرين والليمون، لأنهما من المواد المفيدة للقدمين.

يمكنك القيام بتقشير القدمين بمقشر طبيعي أو طبي مرتين أسبوعياً، لإزالة الخلايا الميتة ومنعاً لحدوث الغمقان والخشونة خاصة عند منطقة الأصابع. -ابتعدي عن الأحذية الضيقة منعاً للاحتكاكات التي تسبب الغمقان والالتهاب. وارتدي الأحذية المريحة

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