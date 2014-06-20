استعراض جوي لفرسان الإمارات يذهل جمهور الفورمولا 1

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أذهل فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية في دولة الإمارات، الجمهور الغفير المتواجد على مدرجات حلبة مرسى ياس باستعراض جوي يخطف الأنفاس والذي من المقرر تقديمه مع استعراض آخر خلال عطلة أسبوع السباق.

كما سيقدم الفريق وطائرة الاتحاد للطيران إيرباص A380 عرضًا جويًا يعلن من خلاله افتتاح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2016 في أبوظبي والذي يحسم فيه لقب بطولة العالم للسائقين لهذا الموسم.

يذكر أن حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي تعتبر أهم منشأة رياضية ترفيهية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

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