فؤاد عبد الواحد وحسين الجسمي يشعلان مسرح العاصمة السعودية

شارك

قدّم الفنان فؤاد عبد الواحد أولى حفلاته الرسمية في المملكة العربية السعودية، في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، حيث أدى مجموعة من أهم أغنياته التي رددها معه الجمهور خلال وصلته الغنائية في أولى حفلات عيد الفطر المبارك ضمن مجموعة الحفلات التي تقام في العاصمة السعودية، مؤكداً سعادته وفرحه لتواجده في هذا الحفل الذي جمعه مع الفنان حسين الجسمي ومن تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتنقل فؤاد عبد الواحد برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة كبيرة من الأغنيات، منها أغنيته “قلبي الصغير”، و”ليل ومغرب”، و”واشنطن”، ومجموعة أخرى إلى جانب “يا زار عين العنب” وأغنية ” إن يحرمونا”، وختمها بالأغنية الوطنية السعودية الشهيرة “يا دار” تحية منه ومحبة للجمهور السعودي والمملكة العربية السعودية.

وأعرب فؤاد عبد الواحد خلال حديثه لوسائل الإعلام السعودية الحاضرة لتغطية الحفل بأنه سعيد بالمشاركة في أولى حفلات عيد الفطر في الرياض، شاكراً روتانا الشركة المنظمة على اختياره في هذا الحفل للوقوف أمام الجمهور السعودي الكبير، ووصفه بالجمهور الذوّاق والمُحب للفن، وأكد سعاته بالتفاعل مع أغنياته وحفظهم لها والغناء معه فيها.

ويستعد فؤاد عبد الواحد للمشاركة في حفلات صيف القاهرة، من خلال حفل غنائي في القاهرة يرافق به الفنانين جابر الكاسر وداليا مبارك، وذلك يوم 7 يوليو 2017 المقبل في فندق سميراميس.