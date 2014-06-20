الفاونديشن لا يخفي عيوب وجهك فقط

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إذا كنت تظني أن كريم الأساس أو كما هو اسمه الشائع “الفاونديشن” بالإنجليزية أنه وسيلة فقط لإخفاء عيوب الوجه، فأنت تجهلي الكثير عن دوره المتعدد الاستخدامات لأن كريم الأساس يلعب دوراً حيوياً في إضافة المزيد من الرونق والجمال والحيوية لبشرتك وسنطلعك أكثر على أهمية هذا المستحضر في إبراز جمالك

1 – بشرتك حرير:

لتحصلي على بشرة تشع بالحيوية والشباب عليك اختيار نوع الفاونديشن الغني بعناصر الوقاية من أضرار الشمس SPF وكذلك الذي يحتوي على قدر وافر من مضادات الأكسدة التي تحتاج إليها البشرة بشدة لمعالجة أعراض الشيخوخة بل ومنع هذه الأعراض من الظهور، فالبشرة في أشد الحاجة إلى تكوين طبقة جديدة تحميها من أضرار الشمس..وهذا يتطلب أن يكون الفاونديشن غنياً أيضاً بفيتاميني C وE ليساعداها في التغلب على الشوارد الحرة قبل أن تدمر الكولاجين

2 – بدون دهون وبقع:

ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعات كبيرة من الفاونديشن التي تعالج وتغطي البقع المختلفة الموجودة على بشرتك مما يزيدها إشراقاً. يرجع ذلك إلى احتواء هذه المنتجات على حمض الساليسليك الذي ينظف البشرة ويقضي على التبقع. الجديد في هذه المنتجات أنها تقوم بهذه الوظيفة دون أن تسبب جفاف البشرة كما كان يحدث في الماضي. فهي تعمل على امتصاص الدهون الزائدة مما ينير بشرتك دون أن يسبب لها الجفاف

3- يثبت الماكياج بالسيليكون

من أهم مميزات مستحضرات الفاونديشن الغنية بالسليكون والصبغات إنها تلتصق بالبشرة مكونة طبقة واقية تمنع انزلاق الماكياج. وبذلك تتغلب على الأضرار السيئة للعرق وأيضا الدهون التي تفرزها البشرة. من أهم مميزات الفاونديشن في هذه الحالة أيضاً أنه يحافظ على طلة الوجه منعشة وتدوم لأكثر وقت ممكن..

4- لوجه براق

يناسب المرطب بشدة لأنواع البشرة الجافة، أما الفاونديشن فهو الاختيار الأمثل لجميع الأنواع الأخرى من البشرة؛ حيث إنه خفيف يعمل على إنارة الوجه دون أن يظهر هو بالصورة.

5- مهدئ

إذا كانت بشرتك من النوع الذي يلتهب أو يتأثر بالماكياج ففي هذه الحالة ننصحك باستخدام أصناف الفاونديشن الخالية من الكيماويات والعطور والمقشرات..

جربي الفاونديشن الذي يحتوي على عناصر مهدئة مثل الشاي الأخضر الذي يقلل من الالتهابات، وتعد أنواع الفاونديشن التي تحتوي على المعادن هي الأفضل لتهدئة البشرة على الإطلاق

*الطريقة الاحترافية لوضع كريم الأساس

لا تسرفي في تطبيق طبقة سميكة من الفاونديشن يكفيك منه القليل فقط أن كثرة الفاونديشن على البشرة يعمل على تعزيز ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وبخاصة تحت العين وحول الفم، ولكي تتجنبي الوقوع في هذا الخطأ ننصحك باستخدام قطعة من الإسفنج نظيفة وجافة ثم قومي بغمسها في كريم الوجه قليلاً ثم اغمسيها مرة أخرى في عبوة الفاونديشن ومنها إلى الوجه مباشرة.

أما إذا كنت ممن يفضلن الفاونديشن البودرة فعليك في هذه الحالة استخدام فرشاة لتوزيعه على البشرة.