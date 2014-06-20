(اللبان المر) كولاجين طبيعي يخفي التجاعيد

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من منا لا يعرف (اللبان المر) أو ما يطلق عليه (علك لبان) كما يحلو للبعض تسميته فهذه المادة الطبيعية مستخرجة من الأشجار وقد اكتشف الخبراء أنها تملك قدرات عجيبة في محاربة التجاعيد لما تحتويه من مادة الكولاجين الطبيعي.. ناهيك عن الفوائد الأخرى العديدة التي يحملها، والتي سنتعرف عليها في هذه الزاوية

* أبرز فوائد اللبان المر للبشرة:

ملٲ التجاعيد والخطوط التعبيريه.

يساعد على مرونة البشره.

اعطاء نظاره وصفاء للبشره.

يعالج التشققات والخطوط لانه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا.

يحمي البشره من الشيخوخه.

يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين.

يعالج آثار الجروح والبقع البنيه التي بالجلد.

يعالج الدوالي والعروق الزرقاء.

يفتح البشره بشكل ملحوظ لٲنه يعتبر كولاجين طبيعي ويعتبر كرتزون طبيعي .

يملأ حفر الوجه.

يساعد على زوال حبوب الشباب

يشد الجلد المترهل

قناع اللبان لمقاومة التجاعيد

المكونات

-ملعقتان من لبان الدكر الخام (الصلب)

-كوب ماء مغلي

الطريقه

انقعي اللبان في الماء المغلي وغطيه ليلة كاملة حتى تلاحظي تغير لون الماء وميله إلى اللون الأبيض.

كيفية الاستخدام:

بللي قطعة من القطن الخاص بالوجه وضعيه مباشرة على المكان الذي تريدين معالجته من التجاعيد أو الخطوط العميقة بطريقة (التربيت) أو المسح الخفيف على المكان

فوائد اللبان المر الأخرى

لعلاج الدمامل والجروح

يستخدم نفس منقوع اللبان على الجروح فهو مطهر قوى ويساعد الأنسجة الملتهبة على الإلتئام ويحمى من عدوى الدمامل فى الجسم، ويطهر الجروح الداخلية والخارجية ومضاد لألتهابات الجروح وشافي لها تماماً .

مضاد لعسر الهضم ..

يشفي تماماً من داء عسر الهضم المزمن والحموضة فى المعدة بدون أية آثار جانبية، ويساعد في إفراز مادة الصفراء الهاضمة والعصارة المعدية والأحماض التي تنظم عملية الهضم، ويسهل حركة الطعام فى الأمعاء.

مدر للبول

من المعروف أن كل الأدوية المدرة للبول ليست آمنة، وهذا اللبان الساحر .. يساعد على طرد المياه الزائدة من الجسم عن طريق التبول بدون أية آثار جانبية، ويساعد على إنقاص الوزن من خلال التخلص من المياه الزائدة في الجسم كله .