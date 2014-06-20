“لبان الدكر” علاج طبيعي للعديد من الأمراض

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يستخرج لبان الدكر من أشجار اللبان، وله العديد من الاستخدامات والوصفات، كما أنه عنصراً ذا شعبية كبيرة في مستحضرات التجميل والمباخر, لرائحته الطيبة، كما يستخدم كمشروب يتم تناوله لما له من فوائد عديدة، ولقد وجد في بقايا الحضارات المصرية والأنجلوسكسونية القديمة.لنتعرف على أبرز فوائده الصحية لأجسامنا

تقوية الجهاز المناعي

زيت لبان الدكر فعال جداً كمطهر، وحتى الأبخرة أو الدخان الذي ينتج من حرق اللبان يكون له صفات المطهر فيقضي على الجراثيم في الهواء، كما أنه مفيد لعلاج الجروح الداخلية وحمايه الجسم من العدوى.

التخلص من مشاكل الفم والأسنان

يمكن استخدام زيت لبان الدكر للقضاء على مشاكل الفم مثل رائحة الفم الكريهة، وأوجاع الأسنان ، وتسوس الأسنان، وتقرحات الفم، والالتهابات .

مدر للحيض

اللبان الدكر يقلل من عرقلة وتأخر الحيض ويؤخر انقطاع الطمث , كما أنه يساعد في علاج الأعراض الأخرى المرتبطة بالحيض مثل ألم في منطقة البطن ، والغثيان، والصداع، والتعب، وتقلب المزاج .

طارد للغازات

زيت لبان الدكر يزيل الغازات ويمنعها من التراكم داخل الجسم.

مكافحة الشيخوخة

يعزز تجديد الخلايا السليمة ويحافظ على الخلايا والأنسجة, كما أن له خصائص الدواء القابض مما يساعد على مكافحة الشيخوخة، كما يمكن أن يساعد على التخلص من بقع الشمس، وإزالة التجاعيد الدقيقة حول العينين والخدين.

منشط

يعتبر زيت لبان الدكر من الزيوت الأساسية التي تعزز الصحة وتنشط جميع أجهزة الجسم, وعلاوة على ذلك يقوي جهاز المناعة .

مدر للبول

زيت لبان الدكر هو البديل الطبيعي والآمن عن العلاجات التي تدر البول مثل الثيازيد حيث أنه يشجع على التبول ويساعد على فقدان الوزن الزائد من المياه وكذلك الدهون والصوديوم، وحمض اليوريك ومختلف السموم الأخرى من الجسم.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

اللبان الدكر يخفف السعال ويزيل البلغم ويساعد على تخفيف التهاب الشعب الهوائية واحتقان مسالك الأنف والحنجرة والبلعوم والقصبات الهوائية والرئتين كما أن له خصائص مضادة للالتهابات فيساعد في تنقية ممرات التنفس والتي يمكن أن تقلل من مخاطر حدوث نوبات الربو

تقليل التوتر والقلق

اللبان الدكر فعال جدا باعتباره مهدئ، لأنه يؤدي إلى الشعور بالسلام النفسي، والاسترخاء، والرضا, ويقلل من القلق والغضب والإجهاد، فعند الشعور بالقلق، يمكن استشاق بعض زيت اللبان الذي يعزز التنفس العميق والاسترخاء.