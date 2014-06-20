شبكة إنترنت مجانية في الأماكن العامة في الكويت قريباً

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كشفت مجموعة B.Global عن هويتها التجارية الجديدة والتي تضم تحت مظلتها كل من الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة WiMD) التي تتغير إلى B.Wireless وشركة شبكة الخليج للاتصالات “جلف نت” التي ستصبح B.Online، لتكون المجموعة بهيكلتها الجديدة من أكبر الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الكويت لخدمة المجتمع المحلي في العالم الرقمي.

وتقوم شركتي B.Online و B.Wireless بالعمل معاً على تعزيز الخدمات السلكية واللاسلكية التي تقدمها للأفراد والشركات، وذلك بفضل البنية التحتية والخبرات المتاحة تحت مظلة المجموعة الواحدة.

وتهدف المجموعة اليوم تقديم خدمات متكاملة تغطي جميع أنواع خدمات الإنترنت بسرعات فائقة عبر شبكة إتصال متقدمة ومتينة منتشرة في كافة أرجاء الكويت.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الكشف عن مجموعة B.Global والهويات الجديدة، قال عضو مجلس إدارة مجموعة B.Global، السيد أحمد العماني: “تنطلق مجموعة B.Global برؤية جديدة تهدف إلى توفير خدمات ذات مستوى عالٍ من السرعة وبأسعار تنافسية لجميع العملاء، وذلك بفضل امتلاكها لشركتين قياديتين في قطاع الإنترنت السلكي واللاسلكي في الكويت، توفر كل منهما خدمات ومنتجات متطوّر وتلبي احتياجات عملائنا اليومية.

وبذلك تدخل مجموعة B.Global اليوم مرحلة جديدة من النمو التي تضمن الجودة والتنافسية عبر شبكة واسعة، وتحرص كذلك على تقديم خدمات جديدة تواكب التطورات العالمية.”

ومع إنتقال الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة (WiMD) إلى هويتها الجديدة B.Wireless، تطلق الشركة أحدث خدماتها الثورية في الكويت، وهي خدمة “سما” التي توفر شبكة إنترنت مجانية في الأماكن العامة في الكويت. وستنطلق خدمة “سما” قريباً في سوق المباركية وحديقة الشهيد وعلى امتداد ثماني كيلومترات على واجهة بحر الخليج العربي. وستقوم الشركة بتوسيع نطاق خدمة “سما” للإنترنت المجاني في مشاريع جديدة بما فيها المرحلة الثانية من حديقة الشهيد.

ومن ناحيته، عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة B.Global، السيد مشعل الإبراهيم: “تهدف المجموعة، برؤيتها الجديدة، دفع قطاع الإنترنت في الكويت إلى مستوى جديد من الأداء والفعالية تماشياً مع التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم الرقمي.

تتميز مجموعة B.Global بأنها اليوم المجموعة الوحيدة في الكويت التي تمتلك خدمات السلكي واللاسلكي تحت مظلة واحدة، وهو ما يعزز مستوى الخدمات التي نوفرها للأفراد والشركات سواء. إن خدمة الإنترنت أصبحت عنصر أساسي في حياة الأفراد وفي دعم القطاعات الإقتصادية، لذا تستمر شركتي B.Online و B.Wireless في العمل على تقديم أفضل الخدمات والقيمة الإضافية على كافة الأصعدة.” #انترنت #سما #تكنولوجيا #تطور #خدمات_مجانية