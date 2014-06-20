3 طرق صحيحة وآمنة لإذابة الأطعمة المجمدة

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اعتادت معظم ربات البيوت على إذابة اللحوم والدجاج على سطح المطبخ من الليل لتستيقظ صباحاً فيكون جاهزاً للطهو.. فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟..

في الحقيقة هذه الطريقة خاطئة تماماً، بل وقد تكون سبباً أحياناً في الإصابة ببعض الأمراض والمضاعفات الناتجة عن نمو البكتيريا على سطح الأطعمة، وذلك نتيجة لتركها في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة، سنقدم لك في السطور التالية بعض الطرق الصحيحة لإذابة الأطعمة المجمدة

أولاً: وعاء الماء

وهو وضع الطعام المجمد في وعاء كبير به ماء من الحنفية، وهي طريقة لا بأس بها لإذابة الأطعمة، بشرط ألا تُترك الأطعمة أكثر من ساعتين خارج الثلاجة أو في حرارة الغرفة.

ثانياً: المايكروويف

في حالات الطوارئ يمكن اللجوء لإذابة الأطعمة في المايكروويف علي نظام الإذابة لبضع دقائق، لكن لا تنسي أن هذا يؤدي إلي تعرض اللحوم لدرجة حرارة مشابهة لحرارة طهو الطعام، مما قد يشجع علي نمو القليل من البكتيريا، لذا يحب ألا يتم اعتماد هذه الطريقة بشكل يومي، بل في أوقات الطوارئ فقط، وبشرط أن يتم طهوها مباشرة.

ثالثاً: على رف الثلاجة

تعد هذه الطريقة هي الأمثل والأكثر أماناً لإذابة الأطعمة المجمدة، بحيث لا تفقد الكثير من العناصر الغذائية، وتحد برودة الثلاجة من احتمالية نمو البكتيريا بداخلها، وميزة هذه الطريقة أنها الطريقة الوحيدة التي تسمح بإعادة تجميد الأطعمة بعد إذابتها، حتى وإن فقدت بعض مذاقها، ولكنها تظل طريقة آمنة، لكن احرصي على الآتي: