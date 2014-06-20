تخلصي من النحافة بتناول الفواكه المجففة ورفع الأثقال

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كأشخاص طبيعيين من الصعب أن نتخيل أن زيادة الوزن أمر صعب، لأن الغالبية العظمى منا تجاهد من أجل خسارة أوزانها لكن كما تقول أخصائية التغذية العلاجية هيفاء أحمد حكمي: “الأمر صعب لمن يعانون من “النحافة” كما هو صعب على من يعانون من السمنة في عملية إنقاص الوزن وربما أصعب، لكن أمام الشجاعة وقوة الارادة والتمسك بالهدف ليس هناك مكان لكلمة “صعب”.

وستسلط الإخصائية هيفاء الضوء أكثر على الأسباب التي تقف وراء مشكلة النحافة وعما إذا كان هناك علاج لها

الأسباب الشائعة للنحافة:

أسباب وراثية وأخرى تتعلق بنشاط الغدة الدرقية أو سوء التغذية .

كيفية معالجة النحافة:

١- اتبعي حمية عالية في السعرات عن السعرات التي اعتاد عليها جسمك، وستكون الزيادة بالتدريج .

٢- النحافة لا تبيح لك تناول المأكولات السريعة والسكر والحلويات بأنواعها، بل عليك تناول أكل صحي حتى يزيد وزن العضل في جسمك وليس الدهن الذي يظهر بشكل كرش وخصر ممتلئ وزنود مترهلة وغيرها .

٣- مارسي رياضة المقاومة كرفع الأثقال، لا تجزعي فلن يفقد جسمك أنوثته فحتى تكوني كأبطال كمال الأجسام تحتاجين إلى هرمونات وأغذية مختلفة بكميات كبيرة جداً جداً.

4- يجب عليك المواظبة لفترة طويلة، على النظام الغذائي الخاص بزيادة الوزن لأن استمرارك لشهر واحد والرجوع لما كنت عليه يفقدك تحقيق هدفك في زيادة الوزن.

أغذية معالجة للنحافة:

يتم تزويد هذه الأغذية لنظامك العالي السعرات مع تمارين المقاومة، والتي فبها يزداد حجم العضل، وهذه الأغذية هي:

المكسرات النيئة، الفواكة المجففة، الأفوكادو، الشوفان، البطاطا الحلوه، العسل الطبيعي الأصلي