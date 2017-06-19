جميلة توضح “لليقظة” حقيقة تصدرها قائمة الأعلى أجراً في الأعراس الخليجية

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قالت الفنانة المغربية “جميلة” صاحبة الأغنية الشهيرة “بلاش بلاش” إنها من أشد المتشبثين بالطقوس المغربية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن قضاءها هذا الشهر داخل المغرب أو خارجه لا يغير من حفاظها على العادات والتقاليد التي تربط المغاربة بالشهر الفضيل، حيث تستمتع بدخول المطبخ لتحضير الأكلات المغربية

واختراع الأكلات الجديدة لتزين بها مائدة الإفطار في رمضان

وعن صراع الأرقام بينها وبين الفنانات المغربيات أو الفنانات العربيات بالأعراس الخليجية، ومدى صحة ما يتداول عن أنها تتصدر قائمة الأعلى أجراً في إحياء الأعراس الخليجية، أكدت “جميلة” في تصريح لــ “اليقظة” على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً لتسليط الضوء على برنامج المسابقات الذي تشارك هي فيه كعضو لجنته التحكيمية إلى جانب “عبد الفتاح الجريني”، أكدت أن قمة سعادتها تكمن في الغناء بالأعراس الخليجية بغض النظر عن المقابل المادي الذي تتقاضاه مقارنة مع الفنانات العربيات أو مع مواطناتها، وأضافت: “لن يساوي أي رقم مالي السعادة التي أشعر بها عندما أشارك أسرة خليجية فرحتها بزفاف ابنتها أو ابنها، اختيارهم لي يشعرني بالفخر، لذلك لا أفكر في الفنانات المغربيات ولا في فنانات من جنسيات مختلفة إن كن أكثر أو أقل مني أجراً، بل كل تفكيري يتمركز حول تقديم حفل بالمستوى الذي يليق بالأسرة التي اختارتني ولم تختر غيري، أما الجانب المادي فلدي شركة هي من تتفاوض حول المقابل المادي الذي أستحقه.”